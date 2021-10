Derde coronavaccinatie nog niet in trek in Overijssel: 25 prikken gezet in IJsselland

Mensen met een ernstige afweerstoornis kunnen sinds afgelopen vrijdag een derde coronavaccinatie krijgen. Die moet hen beter beschermen tegen het virus. Maar echt storm loopt het nog niet in Overijssel, zien beide GGD'en. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar meerdere oorzaken voor.

In Twente komen ongeveer tienduizend mensen in aanmerking voor een derde coronavaccinatie, in IJsselland wordt dat aantal geschat op ruwweg zes- tot achtduizend. Het gaat om een groep mensen van twaalf jaar en ouder die onder behandeling staat van een medisch specialist.

'Meer verwacht'

"Het zijn er inderdaad minder dan we verwacht hadden", zegt Marleen van der Wal, projectleider vaccineren bij de GGD Twente. "Maar we zijn ook pas vrijdag begonnen, dus het moet nog even op gang komen."

Van der Wal denkt dat de nog geringe animo meerdere oorzaken heeft. "De brieven voor mensen die in aanmerking komen voor een derde prik, zijn niet allemaal tegelijk verstuurd. En we verwachten ook dat het misschien kan komen door de griepprik die nu ook wordt gezet."

Bij de vaccinatielocatie in Nijverdal stonden vandaag wel tientallen afspraken gepland:

Locaties

Mensen die in aanmerking komen voor de derde prik, kunnen daarvoor terecht bij alle vaccinatielocaties in Nederland. Van der Wal: "Ze kunnen zowel naar vaccinatielocaties als hier in Nijverdal, maar ze kunnen ook naar een pop-uplocatie toe die af en toe ergens in de regio's staan."

De GGD IJsselland roept mensen die hun derde vaccinatie komen halen wel op om hun uitnodigingsbrief mee te nemen. "Dat is nog een aandachtspuntje", aldus een woordvoerder.

In Twente is de GGD positief over de komende weken. "We hebben de afgelopen week al veel telefoontjes gehad van mensen die vroegen wanneer ze mogen komen voor de derde coronavaccinatie, dus we verwachten nog wel meer mensen de komende tijd", aldus Van der Wal.