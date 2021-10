Verdediging Twentse 'Godfather' Simo D. gaat getuigen aan de tand voelen

Simo en Bril worden verdacht van meerdere moordaanslagen in Twente en Gronau. Zo werd een kapper in brand gestoken, een man in Gronau onder vuur genomen, en door meerder kogels geraakt, en werd er met machinegeweren op panden geschoten.

Schuld afschuiven

Simo heeft aangegeven dat hij wel wilde dat er 'iets' ging gebeuren in sommige gevallen, maar dat de uitvoerders het veel te ver hebben laten gaan. Hij schuift de schuld in de schoenen van Bril, die alle betrokkenheid ontkent.

Een Enschedeer met Braziliaanse roots heeft over het tweetal een boekje opengedaan bij de politie. Zo stelt hij dat Simo wilde dat "de kapper zo pijnlijk mogelijk dood moest." Ook geeft de sleutelgetuige aan dat Simo's vrouw de kapper had aangewezen en kogels had geleverd voor de aanslag in Gronau.

Fantast

Volgens de verdachten is de sleutelgetuige een fantast. Daarom willen ze hem het hemd van het lijf vragen en dat kan wel even duren: "Daar zijn we niet in een ochtendje mee klaar." De 'kroongetuige' zal gehoord gaan worden in de extra beveiligde rechtbank, beter bekend als De Bunker, in Amsterdam.

Ook Simo's vrouw zal dus bevraagd gaan worden, evenals verschillende leden van motorclub Satudarah. Hun panden waren doelwit van de beschietingen met het machinegeweer.

Een volgende zitting tegen Simo en Bril is in december. Het eindproces is niet eerder dan komend voorjaar. Alle zittingen zullen uit veiligheidsoverwegingen worden gehouden in De Bunker.