In Deventer verhuist na twaalven de gezelligheid van terras naar woonkamer: "Daar gaan we nu zuipen"

Het feestje in de binnensteden van Nederland is onder de huidige coronamaatregelen klaar voordat het eigenlijk pas goed en wel begonnen is. Dat vinden veel mensen die op stapavonden in de centra van de steden ook na twaalf uur 's avonds door willen. In Deventer moeten 'sfeerbeheerders' er voor zorgen dat het schoonvegen van de binnenstad zonder grote problemen verloopt. Gisteravond, tijdens de eerste avond dat de sfeerbeheerders actief waren, verliep dat prima.

De Lebuinuskerk slaat twaalf keer. Het is officieel geen vrijdag meer en belangrijker nog: de terrassen in Deventer moeten leeg. Het is een gezellige avond geweest, maar voor veel mensen die op dit tijdstip in de binnenstad zijn, is het nog wel een beetje vroeg. "Wat maakt het nou uit of je tot twaalf uur 's avonds mag of tot vijf uur 's morgens", zegt een man. "Corona komt in die vijf uurtjes echt niet om de hoek kijken."

Iemand van ons woont in de buurt dus daar gaan we lekker zuipen Stapper in Deventer

De mensen maken in eerste instantie weinig aanstalten om te vertrekken. Op verschillende plekken staan groepjes nog even na te praten. "Wij zijn een groep bekenden van elkaar en samen hebben wij gewoon een hele leuke avond vandaag." Dat om twaalf uur de horeca sluiten, is jammer maar het is ook niet anders, zegt de man. "Dit is één van de maatregelen waar je wel rekening mee moet houden en we benutten dat optimaal. We zorgen ervoor dat we tot een uur of twaalf een drankje doen. Achteraf misschien een hapje eten en dan naar huis dat is het enige mogelijkheid."

Woonkamer als kroeg

Thuis gaat de gezelligheid in veel gevallen dan gewoon door. Want wat in de kroeg niet langer kan, is thuis intussen wel weer mogelijk. De term huisfeestje valt regelmatig. Zeg maar de woonkamer als alternatief voor het café of terras. "Normaal beginnen we nu", zegt een man. "Dat is wel klote, maar iemand van ons woont in de buurt dus daar gaan we nu lekker zuipen."

Voor een andere man zijn de druiven zuur deze avond. Hij heeft gewerkt, kwam rond half twaalf aan in de stad en dacht nog een half uurtje een drankje te kunnen pakken. "Ik ben hier maar twintig minuten geweest. Ik dacht iets langer maar ze beginnen om tien voor al met afsluiten. Het voelt nu als een feestje dat op het punt staat te beginnen en dat het dan niet gebeurt."

Rustig

Het schoonvegen van de binnenstad lijkt verder behoorlijk rustig te verlopen en zonder incidenten. Mocht het toch wat grimmig of onaardig worden dan heeft Deventer daar een oplossing voor bedacht. Sfeerbeheerders, die er voor moeten zorgen dat het gezellig blijft in de stad. "Sfeerbeheerders?", zegt een vrouw. "Daar heb ik nog nooit van gehoord." Een andere man kent het fenomeen wel. "Ik werk in een restaurant iets verderop. Het zijn mensen die dan op straat alles onder controle houden en sfeer met zich meebrengen."

Het voelt nu als een feestje dat op het punt staat te beginnen en dat het dan niet gebeurt." Stapper in Deventer

Vanavond lijken de twee sfeerbeheerders die in de binnenstad lopen niet in actie te hoeven komen. Het zijn twee particuliere beveiligers die zich op de stapavonden in het Deventer uitgaansgebied bevinden. Het moet bijdragen aan de gastvrijheid en veiligheid in het uitgaansgebied in Deventer. De sfeerbeheerder heeft geen bevoegdheden. Hij kan het uitgaanspubliek dus niet dwingen, zoals de politie of boa. Op het moment dat het nodig is, kunnen sfeerbeheerders wel de politie inschakelen, maar het is juist aan deze beveiligers om te voorkomen dat het zover komt. Het moet immers gezellig blijven.

Dat was het gisteravond in de binnenstad van Deventer. Een beetje kort, vonden velen, maar daar zijn dan de huisfeestjes voor.