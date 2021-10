Gevaarlijk op de weg door dichte mist: minder dan 200 meter zicht

Als gevolg van dichte mist is het vanochtend gevaarlijk op de weg. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat en het KNMI, dat code geel heeft afgegeven voor alle provincies. In het hele land komt mist voor met op veel plaatsen dichte mist en een zicht van minder dan 200 meter.

In het noordoosten van het land is zelfs sprake van zeer dichte mist met minder dan 50 meter zicht. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist maar langzaam, op sommige plekken is het pas rond het middaguur verdwenen. Vanmiddag belooft het prachtig najaarsweer te worden, met flink wat zon en slechts een paar stapelwolkjes. Het wordt 15 tot 19 graden.

Afgelopen nacht was het helder en stond er weinig wind. In de vochtige lucht kon gemakkelijk mist ontstaan en het zicht is daardoor flink teruggelopen. Het was de koudste nacht van deze herfst. In het westen van de provincie werd het zo'n 4 graden, in Haaksbergen daalde het kwik zelfs tot 2,9 graden.