Gloednieuwe entree leidt treinreizigers vanaf vandaag naar centrum van Zwolle

Jaren is eraan gewerkt en vandaag is het dan eindelijk officieel klaar: het stationsplein in Zwolle. Er is veel veranderd in het gebied. Voor auto's is minder ruimte, fietsen staan ondergronds en asfalt en tegels hebben plaatsgemaakt voor veel meer groen.

De gemeente Zwolle spreekt van "een belangrijke mijlpaal voor alle Zwollenaren, bezoekers en reizigers uit heel Nederland; in Zwolle is vanaf nu iedere dag de groene loper uitgerold".

In het verleden was de noordzijde van het Zwolse station nog een van de drukste plekken in de stad. Iedere dag reden er honderden bussen en waren er verkeersregelaars nodig om de stroom van reizigers, fietsers en ander verkeer in goede banen te leiden. Inmiddels gaan de bussen over de brug naar het busstation, dat is verplaatst naar de andere kant van het station.

Mega-fietsenstalling

Fietsers parkeren hun voertuig ondergronds. Eind vorig jaar kon de gloednieuwe fietsenstalling geopend worden, die plaats biedt aan 5.800 tweewielers. De fietsenrekken aan de Westerlaan en de Oosterlaan zijn weggehaald. Voor automobilisten is het gebied rondom het station ook veranderd, ze krijgen bijvoorbeeld niet meer te maken met de rotonde.

Tijdens de werkzaamheden verdween het standbeeld van Thorbecke uit het straatbeeld, maar die is inmiddels herplaatst. Het monument van de staatsman prijkt nu tussen de hoofdentree van het stationsgebouw en de nieuwe vijver op het heringerichte plein.

Toekomst

Vanmiddag verricht burgemeester Peter Snijders de opening, samen met wethouders Ed Anker en William Dogger. Daarmee zijn de werkzaamheden rondom het station in Zwolle overigens nog lang niet helemaal achter de rug. Zo ligt er onder meer een plan om in 2023 te starten met de aanleg van een passerelle, een loopbrug over het station van 127 meter lang en tien meter breed. Daarover moet de gemeenteraad nog wel een beslissing nemen.