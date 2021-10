Voormalig wethouder Hellendoorn zet zich in voor basisinkomen: "Het maakt mensen niet lui"

In de gemeente waar hij acht jaar wethouder was, staat hij nu aan het hoofd van de werkgroep basisinkomen Hellendoorn. "Een basisinkomen is bedoeld voor iedereen van boven de 18", legt hij uit. "Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het is AOW voor iedereen van 18 jaar en ouder zeg maar."

Een basisinkomen zou goed zijn voor de 220.000 werkende armen in Nederland. Het grote voordeel van een basisinkomen is volgens De Noord dat het heel veel stress weghaalt bij de vele mensen die maar weinig verdienen. "Zij hebben dan inkomenszekerheid. Ze kunnen er altijd op terugvallen. Dat betekent dat ze zich beter kunnen ontplooien en weer een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Mensen horen er dan gewoon meer bij."

In Bij Oost Vandaag vertelt Peter de Noord meer over het basisinkomen:

De invoering van het basisinkomen biedt volgens De Noord ook mensen die nu moeten rondkomen van een uitkering nieuwe kansen. "Zij kunnen weer aan het werk. Vaak niet gelijk in een baan van veertig uur, maar wellicht twee of drie uur per dag. Daarmee boor je een hele nieuwe categorie mensen aan."

Idee is niet nieuw

Het idee voor een basisinkomen is niet nieuw. Al tientallen jaren wordt erover gesproken en nagedacht. In het buitenland zijn er experimenten mee geweest, weet De Noord. "Wereldwijd neemt de steun voor het basisinkomen toe. In India, Canada maar ook in Europa hebben ze ermee geëxperimenteerd en dat ging goed." De gemeente Deventer startte in 2017 een experiment waarbij mensen met een bijstandsuitkering geholpen werden bij het vinden van werk, zonder dat er direct getornd werd aan hun uitkering. De conclusie was enigszins teleurstellend. Mensen die meededen aan de proef stroomden niet eerder uit de bijstand.

'Maakt mensen lui'

Behalve voorstanders zijn er ook veel tegenstanders van het basisinkomen. Zij zeggen dat het te duur is en dat het mensen lui maakt. Want waarom zou je nog werken als je maandelijks een mooi bedrag krijgt overgemaakt waar je niets voor hoeft te doen? "Uit de vele experimenten die wereldwijd hebben plaatsgevonden, blijkt dat mensen gewoon blijven werken. Mensen willen mee blijven doen in de maatschappij. Je ziet wel dat ze bijvoorbeeld rond de geboorte van een kind langer thuisblijven, maar uiteindelijk keren ze volledig terug naar hun baan."

Over de kosten maakt de voorzitter van de Hellendoornse werkgroep zich ook geen zorgen. Ja, hij kent de geluiden dat de invoering van het basisinkomen jaarlijks 160 miljard euro kost. Het schrikt hem niet af. "Totaal niet zelfs. Het basisinkomen zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Iemand met een goede baan krijgt minder dan iemand die nauwelijks inkomsten heeft."

1.250 euro per maand

De Noord verwijst naar een voorstel van de landelijke vereniging basisinkomen. "Zij stellen voor om een basisinkomen van 1.250 euro te introduceren. Dat model is helemaal doorgerekend en het kan. Als dit gebeurt, kun je heel veel toeslagen afschaffen en ook de regels rondom belastingaftrek kunnen dan veranderen. In het model van de landelijke vereniging gaan de minima er met 8 procent op vooruit en de maxima er met 8 procent op achteruit."