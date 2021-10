Lange rijen voor tankstations in Duitsland: 'Bespaar 13 euro op volle tank'

Het is een af- en aanrijden van auto's met Nederlandse kentekenplaten bij de JET Tankstelle, vlak over de grens in Gronau. Hoewel het tankstation al jaren veel Nederlandse bezoekers trekt, is het deze vrijdag letterlijk dringen geblazen. Automobilisten toeteren wanneer iemand voor hen in de rij niet doorrijdt.

20 eurocent meer

Betaalde je bij een van de tankstations die Gronau telt in mei van dit jaar nog 1,49 euro voor een liter benzine, inmiddels is de prijs opgelopen tot 1,68 euro. Ook over de grens bij Ootmarsum, in het Duitse Lage, is de prijs hard gestegen: vijftien cent per liter.

Toch benadrukken Nederlandse automobilisten die in Duitsland tanken dat ze nog altijd goedkoper uit zijn dan in ons eigen land. "De benzineprijzen in Nederland zijn veel te hoog. We moeten er ook zoveel belasting over betalen", zegt een inwoner van Glanerbrug die voor het tankstation in Gronau in de rij staat.

Zelfs vanuit Raalte wordt er in Duitsland getankt.

Besparing

De Glanerbrugger, die in een kleine auto rijdt, zegt zo'n zeven euro te besparen op een volle tank. Verderop in de rij schat een automobilist dat hij twaalf tot dertien euro bespaart per tank.

Dat de adviesprijs van benzine in Nederland nu op sommige plekken boven de twee euro ligt, komt voornamelijk door de hoge olieprijzen. Een vat olie kostte afgelopen week rond de 80 dollar. De prijzen aan de pomp kunnen lager liggen dan de adviesprijs, want tankstations zijn niet verplicht om de adviesprijs over te nemen.