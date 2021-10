Het is officieel: Borne meldt ministerie dat het geen vluchtelingen opvangt in Azelo

Het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo was een tijdje in beeld als locatie voor beschermd wonen. (Foto: Wouter de Wilde)

De gemeente Borne heeft vandaag per brief aan Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, laten weten dat er geen vluchtelingen worden opgevangen in het asielzoekerscentrum in Azelo.

In de brief schrijft het college van Borne dat "de geschiedenis en beloftes over het gebruik van het voormalig azc voor de gemeenteraad zwaarder woog dan de huidige problematiek met betrekking tot de huisvesting van vluchtelingen".

Chaotisch

Tien dagen geleden zette de gemeenteraad een streep door het heropenen van het azc. Vanuit het ministerie was even daarvoor een dringend verzoek binnengekomen om het voormalige azc zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de opvang van driehonderd Afghaanse vluchtelingen.

Het gemeentebestuur wilde het gebouw wel voor de duur van een jaar aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verhuren, maar de gemeenteraad niet, zo bleek vorige week tijdens een chaotisch verlopen raadsvergadering.

Tone of voice

Daarna duurde het lang voordat de officiële afwijzing de deur uit ging. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat er nog naar de 'juiste tone of voice' gezocht werd. "Er was een conceptversie van de brief, die moest nog iets worden aangepast", klonk het gisteren vanuit het gemeentehuis. Vandaag is de brief aan het ministerie verstuurd.