Luuk (18) uit Olst op Boerenkalender 2022: "Zo'n kans krijg je maar één keer"

De kalender wordt ieder jaar gemaakt om het stereotype boer te doorbreken. "Opeens kreeg ik mail dat ik bij de laatste vijfentwintig zat", vertelt Luuk. "Ik moest een video insturen van mezelf en vertellen wat mijn link met de agrarische sector is. Dit heb ik gedaan en toen ben ik uitgekozen."

Uit de kleren

Tussen de aardappelen moest Luuk uit de kleren voor de kalender. "Eerst met blouse aan en daarna moest de blouse al snel uit", vertelt de jonge boer breed glimlachend. "Eerst was het een beetje ongemakkelijk, ik had nog nooit zoiets gedaan. Maar na een poosje went het wel."

De vrienden van Luuk reageerden verbaasd op het nieuws. "Sta je er écht in?", vroegen ze. "Het gevolg is wel geouwehoer in de kroeg en in de kantine. En ze zeiden dat de kalender overal komt te hangen, dus ook in de keet."

Toekomst

De boer uit Olst heeft vooral voor zijn plezier meegedaan. Vooralsnog maakt hij zich geen zorgen over de toekomst. "Zolang je meegaat met de tijd en blijft vernieuwen, dan moet er voor mij als boer wel toekomst zijn in Nederland."

Bekijk hieronder het bijzondere verhaal van Luuk en krijg een kijkje in het leven van een jonge boer.