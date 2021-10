Paprika's, komkommers en tomaten worden steeds duurder door stijgende gasprijzen

Groenten die in verwarmde kassen worden geteeld, zullen bij stijgende energieprijzen duurder worden. André Kaashoek, tuinder, staat in zijn enorme kas in IJsselmuiden. Hij legt uit dat zijn bedrijf 700.000 tot één miljoen euro meer kwijt is aan energie, met de huidige gasprijzen.

Tussen de duizenden paprika's in de kas is het heerlijk warm, maar daar is wel gas voor nodig. En die prijzen rijzen nu de pan uit. Er zijn kassen in Overijssel die de klap voor een deel kunnen opvangen door gebruik te maken van aardwarmte. Maar volgens Kaashoek, die ook de Overijsselse regiovoorzitter is van Glastuinbouw Nederland, zijn ook die kassen afhankelijk van gas voor zo'n zestig à zeventig procent.

Ik ben sinds 1984 tuinder en dit heb ik nog nooit meegemaakt André Kaashoek, teler van paprika's

Ongekende situatie

"Ik ben sinds 1984 tuinder en dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt André Kaashoek terwijl hij een paar paprika's vasthoudt in zijn handen. Het paprikaseizoen is voor hem bijna ten einde. "Sommige telers moeten nog tachtig procent energie inkopen voor het nieuwe seizoen."

Zelf is hij nu ongeveer vijf euro per vierkante meter kwijt voor een jaar lang warmte. "Dat wordt misschien wel vijftien euro. Ik heb veertien hectare, dus dat betekent in het ergste geval 1,4 miljoen euro aan extra kosten."

Kostenstijgingen

Kaashoek verbouwt alleen paprika’s. "Ons seizoen loopt bijna ten einde. Binnenkort gaan we alles schoonmaken. Half december starten we dan weer op, zodat we in maart kunnen leveren. Dan zullen paprika’s duurder worden in de supermarkten", aldus de teler.

"In de tussentijd leveren bedrijven in Spanje de paprika's. Die zullen niet blijven leveren, omdat dat goedkoper zou zijn omdat ze daar altijd zon hebben. Die paprika's moeten ook hier komen. Vervoer met vrachtwagens wordt ook duurder, door stijgende brandstofprijzen." Het zijn spannende tijden voor glastuinbouwers.