Rijk Deventer investeert in scholen en Burgerweeshuis, schaft hondenbelasting af en schroeft OZB omhoog

Het kan haast niet op in Deventer. Na jaren van financieel 'scherp aan de wind zeilen' - in de woorden van financiënwethouder Liesbeth Grijsen - blijft er nu zelfs ruim drie miljoen euro over voor de nieuwe coalitie. En dat zonder vooruit te lopen op verwachte toekomstige meevallers voor Deventer vanuit het Rijk.

Deventer is een van de weinige gemeenten die geen geld tekort komt op de jeugdzorg. Dat komt volgens wethouder Frits Rorink door een 'consistent beleid' waarbij in een vroeg stadium problemen worden gesignaleerd en hulp wordt geboden. Daardoor is het aantal jongeren in Deventer dat intensieve - en dus dure - hulp en zorg nodig heeft, relatief laag. Deventer wordt door het Rijk als een van de vijf voorbeeldgemeenten gezien.

OZB wél omhoog

Maar in de goednieuwsshow van Deventer, gaat de gemeentelijke belasting op het eigen huis - de OZB - wél gewoon omhoog. Met drie procent. Een 'trendmatige' stijging, zegt Grijsen. Waarmee ze bedoelt dat de OZB ongeveer net zo hard stijgt als de meeste andere prijzen.

Maar in deze tijd van exploderende gasprijzen en recordprijzen bij de pomp, heeft Deventer niet overwogen de OZB te bevriezen. "We hebben ervoor gekozen om te investeren."

Burgerweeshuis

Zoals bijvoorbeeld in het Burgerweeshuis. Naast de 2,7 miljoen euro die al was gereserveerd voor het nieuwe onderkomen van het poppodium, trekt het gemeentebestuur daar nog eens 1,3 miljoen euro voor uit. Al is dat niet genoeg voor verbouwen of nieuwbouw. "Een aardige start", noemt wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) het.

Voor goede plannen vinden ze bij de provincie altijd wel geld Carlo Verhaar, wethouder gemeente Deventer

Deventer hoopt ook in het provinciehuis in Zwolle een bijdrage los te peuteren. Daarover zijn gesprekken met de provincie - die overigens veel minder goed in de slappe was zit. "Maar voor goede plannen vinden ze altijd wel geld", zegt Verhaar.

Eind dit jaar moet eindelijk duidelijk zijn welke toekomst het Burgerweeshuis wacht. Dat kan een verbouwing worden van het onderkomen aan de Bagijnenstraat, maar ook nieuwbouw op het Haveneiland. Ook moet dan duidelijk zijn wat die plannen gaan kosten.

De karakteristieke voorgevel van het Burgerweeshuis in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft )

Nieuwe scholen

Een van de grootste investeringen die het gemeentebestuur doet, is die in scholen. Die worden verbouwd of nieuw gebouwd. Het gaat om de scholen aan de Splithofstraat (voortgezet speciaal onderwijs), Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Dat komt bovenop de bouw van een nieuwe vmbo-school, waartoe vorig jaar al werd besloten.

Behalve in stenen investeert de gemeente ook op andere manieren in jeugd. Zo wordt geld gestoken in preventie, gaat er geld naar het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en wordt geld gestoken in ondersteuning bij onderwijs en werk, zoals jobcoaches.

Deventer steekt ook structureel extra geld (250.000 euro per jaar) in de bestrijding van armoede en het tegengaan van financiële problemen bij inwoners. Zo komt er hulp beschikbaar voor een grotere groep mensen.

Bodycams voor boa's

Deventer trekt ook extra geld uit voor toezicht en handhaving. Om ondermijnende criminaliteit te bestrijden, maar ook om illegale kamerverhuur tegen te gaan. Boa's krijgen bodycams en er worden extra boa's ingezet op overlastlocaties. Dat extra geld gaat naar de aanpak van de overlast op de Beestenmarkt.