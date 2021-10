Mylan (14) loodst de Deventer schaapskudde door stad en land: "Prachtig, die gekleurde kontjes"

Je kunt hem wakker maken voor een flinke wandeling met 160 schapen door Deventer en directe omgeving, tiener Mylan Toorneman uit Deventer. Urenlang met de schaapskudde lopen in de stromende regen, hij wordt er vrolijk van. "Mylan is niet weg te slaan bij de schapen."?

Deze week volbracht hij op die manier een barre tocht van Deventer naar Voorst. Om precies te zijn van het Deventer Worpplantsoen naar landgoed Beekzicht in Voorst.

Daar moeten de schapen door flink te grazen de heide laten terugkeren op een dichtgegroeid plek in het bos. Een missie die een paar jaar geleden is ingezet en zijn vruchten lijkt af te werpen.

Droom

Samen met de schaapherders Marianne Gaspersz en Peter Toorneman begeleidde de middelbare scholier Mylan de kudde door de uiterwaarden van de IJssel richting Voorst. Over smalle IJsseldijken en via kronkelige bospaden. Voor de jonge toezichthouder is het duidelijk: 'Mijn droom is schaapherder worden. Ik word er rustig van. En er is altijd veel te doen. "Verplaatsen bijvoorbeeld. Het is verantwoordelijk werk."

Om van die droom werkelijkheid te maken heeft hij volgens Marianne Gaspersz al de juiste passie te pakken. "Dat moet het wel gaan worden", zegt ze lachend. Mylan Toorneman: "Ik wil graag de tweejarige opleiding voor schaapherder in Velp gaan volgen. Als ik 21 ben, wil ik schaapherder zijn."

Doorzettingsvermogen

Aan welke voorwaarden een goede herder moet voldoen? "Een beetje van alles wat", zegt Gaspersz. "Je moet van dieren houden, flexibel zijn en niet bang zijn om vies te worden. Daarnaast is doorzettingsvermogen belangrijk en moet je ook goed met mensen kunnen omgaan. Die kom je natuurlijk veel in de stad tegen. En je moet gevoel hebben voor de natuur. Het is heel breed."

Mylan, de aspirant-schaapherder, glundert. "Hij is verslaafd aan de schapen. Echt een die hard liefhebber. Alleen jammer voor hem dat hij nog naar school moet", besluit Marianne Gaspersz.