Failliet zonnepanelenbedrijf Energie Control Wierden maakt doorstart, gedupeerden gecompenseerd

Terwijl de vraag naar zonnepanelen momenteel groot is, werd Energie Control NL twee weken geleden op eigen verzoek failliet verklaard.

Externe factoren

Volgens eigenaar Dennis ter Beke had dat vooral te maken met externe factoren als stijgende grondstoffen. Zo speelde het tekort aan chips het bedrijf parten. "Daarnaast zijn bijvoorbeeld omvormers wel 20 tot 30 procent duurder geworden."

Ook de transportkosten liepen fors op. "De prijzen voor zeecontainers is de afgelopen tijd enorm gestegen." Daardoor kwamen volgens Ter Beke de marges van een groot aantal langlopende contracten onder druk te staan.

Concurrentie

Bovendien is de concurrentie in de zonnepanelenmarkt groot. "Zo hadden we te maken met enkele werknemers die voor zichzelf begonnen en een aantal klanten meenam." Tegelijk wordt het volgens Ter Beke steeds moeilijker om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Het bedrijf zag zich zodoende genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

Zonnepanelenbedrijf Energiecontrol NL maakt een doorstart. (Foto: EMG Fotografie)

Ter Beke heeft nu met curator Jacques Daniëls een akkoord bereikt over een doorstart, waarbij de onderneming in afgeslankte vorm verder gaat. Bij het tien jaar oude Energie Control NL werkten 45 mensen. In totaal 25 mensen behouden nu hun baan.

Gedupeerden gecompenseerd

Volgens Ter Beke kunnen dankzij de doorstart bovendien alle lopende opdrachten alsnog worden uitgevoerd. Daarbij zijn er met de curator afspraken gemaakt over de klanten, die reeds een aanbetaling hebben gedaan. "Dat geldt eigenlijk alleen voor klanten die lid zijn van de Vereniging Eigen Huis, want zelf werken we nooit met een aanbetaling."

Klanten die echter wél een aanbetaling hebben gedaan, krijgen alsnog het aanbod om de opdracht uit te voeren. "Daarbij wordt de aanbetaling volledig verrekend."

Ter Beke zegt de toekomst weer zonnig tegemoet te zien: "Behalve zonnepanelen houden we ons namelijk ook bezig met na-isolatie van bestaande woningen. Ik hoef niet uit te leggen hoe druk die branche is in deze tijd van record-gasprijzen."