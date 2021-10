Overal in Nederland worden wapens ingeleverd, maar Twente doet niet mee

De Twentse gemeenten hebben namelijk het advies gekregen van de Politie Oost-Nederland om terughoudend te zijn met dit soort inleveracties, omdat deze weinig effectief zouden zijn. Opvallend is dat vier Sallandse gemeenten, die ook onder de Politie Oost-Nederland vallen, wél meedoen aan de actie.

De landelijke steekwapeninleveractie gaat gepaard met een flinke campagne vol met straattaal. Onder het motto 'Drop je knife en doe wat met je life' roepen minister Grapperhaus en staatssecretaris Sander Dekker jongeren op om hun messen anoniem in te leveren op een politiebureau.

"Een wapen dragen betekent te vaak: een wapen gebruiken", aldus Dekker. "Zo loopt een woordenwisseling al snel uit in een steekpartij. Jongeren en wapens, die combinatie bannen we uit.’’

Het dragen van een niffie is echt niet wijs. Ministerie van Justitie en Veiligheid

'Onvoldoende effectief'

Maar terwijl ruim tweehonderd gemeenten door heel Nederland meedoen met de actie, hebben alle Twentse gemeenten besloten om niet mee te doen. Navraag leert dat zij hiermee het advies opvolgen van de Politie Oost-Nederland. Die heeft als standpunt dat dit soort inleveracties eigenlijk onvoldoende effectief zijn.

"Het organiseren en uitvoeren van de wapeninleveractie kost veel capaciteit, is een vergaand middel en de vraag is of het daadwerkelijk effect heeft op de bestrijding van ondermijning cq. criminaliteit", aldus de politie. Wel erkent de politie dat inleveracties eventueel bij kunnen dragen aan een afname van steekwapenbezit onder jongeren.

'Anders dan in het westen'

Om die reden adviseert de politie om "terughoudend te zijn met dit soort inleveracties. De problematiek van jeugd en wapens in Oost-Nederland is anders dan bijvoorbeeld in het westen van het land. Wij herkennen, op een paar stedelijke omgevingen na, een toename van steekincidenten niet in Oost-Nederland."

Puur toeval

Opvallend is dat een viertal gemeenten uit de voormalige politieregio IJsselland wél meedoet aan de actie, namelijk Zwolle, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Dat roept de vraag op of de politie hier een ander advies heeft gegeven. Maar dat is absoluut niet het geval, benadrukt een woordvoerder. "Het standpunt van de politie ten aanzien van de wapeninleveractie geldt voor heel Oost-Nederland, dus die is niet anders voor IJsselland, Twente of een van de Gelderse districten."

Ook is er geen sprake geweest van regionale overeenstemming tussen gemeenten, zo geven alle grote steden aan. De politie beaamt dat en zegt niet anders geadviseerd te hebben in Twente of IJsselland. "Het is echt een individuele afweging geweest per gemeente."

Vooral een signaal

De keuze om wel mee te doen, was in Deventer vrij snel gemaakt. "Als je met elkaar hebt afgesproken dat het tegengaan van steekwapenbezit onder jongeren een prioriteit is, dan zou het heel gek zijn om niet aan zo'n actie mee te doen", zegt een woordvoerder van de gemeente Deventer.

Hij geeft aan niet te verwachten dat er veel wapens worden ingeleverd, maar dat de gemeente iedere kans aangrijpt om te benadrukken dat het dragen van een mes niet normaal is.

In Almelo hebben ze er precies om die reden voor gekozen om niet mee te doen. "Wij zijn op allerlei manieren bezig om het steekwapenbezit onder jongeren naar beneden te krijgen, bijvoorbeeld via wijkteams en eigen campagnes. Omdat de politie aangeeft dat een dergelijke campagne veel capaciteit kost en niet zoveel oplevert, hebben wij ervoor gekozen om niet mee te doen."

"Gemiste kans"

CDA-raadslid in Enschede Mart van Lagen noemt het een gemiste kans dat de gemeente niet meedoet aan de inleveractie. "Als de politie aangeeft dat het niet effectief is, dan vertrouw ik hen daarin. Maar het is wel een goede gelegenheid om duidelijk te maken dat een mes op zak hebben écht niet normaal is. Wat mij betreft hadden we dus beter wel mee kunnen doen."

Ook andere lokale Twentse partijen lieten zich kritisch uit over het niet-meedoen van hun gemeente. De SP in Enschede en het CDA in Oldenzaal en Dinkelland stelden kritische raadsvragen.