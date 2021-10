Emotionele zitting over fataal ongeval in Hengelo: 'Mensonterend, hoe ze op straat lag' (Foto: News United / Jack Huygens )

"Pats boem, weg. Van het ene op het andere moment", zegt de dochter van het slachtoffer tijdens de zitting. "Mensonterend voor iemand als zij, die altijd tot in de puntjes gestyled en opgemaakt was. En dan lig je zo open en bloot op straat."

De vrouw was op weg was naar een kappersafspraak toen het helemaal misging op de T-splitsing van de Drienerstraat en de Wolter ten Catestraat. De chauffeur had net een lading zand gestort op een bouwplaats en was op weg om een nieuwe lading te halen.

Uiteenlopende verklaringen

Wat er precies gebeurde, verschillen de meningen over. Omdat het rond het middaguur was op een dinsdag, waren er veel getuigen die het ongeluk van verschillende kanten zagen gebeuren. De verklaringen die ze bij de politie aflegden lopen flink uiteen.

De ene getuige zag het slachtoffer in de dode hoek van de cabine staan, en dacht meteen "doe dat nou niet, hij ziet je daar niet". Andere mensen zagen de vrouw áchter de vrachtwagen, of juist ervoor.

Chaotische verkeerssituatie

De chauffeur weet het ook niet meer precies, wordt duidelijk als de rechtbank hem ernaar vraagt. Hij hinkt op meerdere gedachten; hij dacht dat de vrouw net als hij rechtsaf zou slaan, stamelt hij. En ja, hij zag haar inderdaad wel wat stuntelen, maar stond daar door de drukke verkeerssituatie niet helemaal bij stil.

De vrouw wilde uiteindelijk niet rechtsaf, maar fietste rechtdoor en werd zo door de vrachtwagen overreden. Ze overleed ter plekke.

Weer aan het werk

De impact van het ongeluk was niet alleen groot voor de nabestaanden, wiens geliefde plots uit het leven was getrokken. Ook voor de 46-jarige is het iets waar hij nog dagelijks mee geconfronteerd wordt. De Wierdenaar is uiteindelijk weer gaan werken, maar dat is niet makkelijk voor hem. Vooral omdat tachtig procent van zijn ritten binnen de bebouwde kom zijn, waar het gevaar in elke hoek schuilt.

De officier van justitie vindt dat de 46-jarige een verkeersfout maakte met dodelijke afloop. Vanwege de grote impact die het ongeval had op de man, vroeg de officier de rechtbank om daar rekening mee te houden en eiste 180 uur werkstraf plus een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar.