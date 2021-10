Omzigt krijgt de handen op elkaar in Oldenzaal: 'Meer mensen uit Twente nodig in Den Haag'

Luid applaus klinkt wanneer Pieter Omtzigt de zaal van Zalencentrum Rouwhorst in Oldenzaal binnenstapt. Voor het eerst sinds lange tijd staat hij voor een volle zaal in zijn geliefde Twente, om te vertellen over zijn politieke plannen. En Omtzigt zou Omtzigt niet zijn zonder zijn kritische mening over politiek Den Haag duidelijk te maken.

Het verhaal is bekend: Omtzigt nam aan het begin van dit jaar even 'gas terug', om zich op zijn eigen gezondheid te richten. Het 'functie elders-verhaal' en de toeslagenaffaire eisten grote tol van de (destijds nog) CDA-politicus. Nadat een interne memo - gericht aan de CDA-leden - zijn weg wist te vinden naar de pers, nam Omtzigt het onvermijdelijke besluit om uit de partij te stappen. Inmiddels is hij terug in de Tweede Kamer, als eenmansfractie: Groep Omtzigt.

Carnaval

Omtzigt heeft de lachers in de zaal al snel op zijn hand met een bijzondere vergelijking. "De laatste keer dat ik in zo'n goed gevulde zaal stond in Oldenzaal, was tijdens het laatste carnavalsjaar", zo trapt hij af, alvorens een serieuzere toon aan te nemen.

De politicus richt zich op de politieke 'problematiek' buiten de Randstad. Omtzigt, woont in Enschede, vertegenwoordigt een relatief grote bevolkingsgroep in de Tweede Kamer. "Ik ben het enige Tweede Kamerlid uit Twente. En dan mogen jullie raden hoeveel Tweede Kamerleden er in Den Haag wonen. Juist: 24."

Het levert volgens Omtzigt een vertekend beeld op in de Kamer. De problematiek buiten de Randstad komt veel lastiger aan het licht. Hij pleit daarom voor een nieuw kiesstelsel in Nederland, waardoor deze 'ongelijkheid' beter rechtgetrokken kan worden. "Het beste voorbeeld is misschien wel de periode van aardbevingen in Groningen", doelt Omtzigt op de weinige Kamerleden uit die regio. "Omdat er destijds, in 2012, geen Kamerlid uit die regio was, kwam de ernst van de situatie niet aan het licht. Minister Henk Kamp besloot zelfs om de gasproductie op te schroeven."

Scholieren

Door de geringe aandacht voor (bijvoorbeeld) Twente, ontstaat er op verschillende gebieden een probleem. Een volgend voorbeeld, aangehaald door Omtzigt, is de situatie van de scholieren in de regio. De hoger opgeleide studenten, hebben in de regio alleen de mogelijkheid om naar de Universiteit Twente te gaan. "Maar wat als je niets met techniek hebt? Dan moet je al snel het land in", zo vervolgt Omtzigt. "En dan is de dichtstbijzijnde universiteit in Amsterdam."

Het betekent dat je als student genoodzaakt bent om een kamer te zoeken in een andere regio. Nu de basisbeurs er niet meer is, levert dat situaties op waarin de studenten uit Twente voor 'veilig' gaan. "Studenten die klaar zijn voor een universitaire opleiding, kiezen bijvoorbeeld voor het Saxion in Enschede. Omdat het dichterbij is. Dat probleem probeer ik al tijden duidelijk te maken in Den Haag."

Infrastructuur

Een ander heikel punt is de infrastructuur in het oosten van Nederland. De snelste manier om vanuit Twente naar de Randstad te reizen, zou volgens Omtzigt de trein moeten zijn. Hij pleit al een tijd voor aanpassingen, die het mogelijk maken om vanuit deze regio sneller in het westen te komen.

"Het is belangrijk dat er naar Zwolle een dubbel spoor komt te liggen en dat de snelheid van de treinen verhoogd wordt naar 160 kilometer per uur. Maar omdat die problematiek voor de meeste Kamerleden niet van toepassing is, blijft het een uitdaging om dat duidelijk te maken."

De drie speerpunten van Omtzigt

Het aanwezige publiek in Oldenzaal hangt aan de lippen van Omtzigt, die regelmatig een applaus ontvangt van de luisteraars. Helemaal wanneer hij zijn drie speerpunten duidelijk maakt: het herstel van de verhoudingen in de rechtsstaat, bestaanszekerheid en de almaar stijgende woningprijzen.

Vrijdag kwam er een rapport uit, waarin verschillende rechters aangeven dat er door rechtbanken verkeerdere beslissingen zijn genomen tijdens de toeslagenaffaire. 'Steevast zou de kant van de Belastingdienst zijn gekozen'. De scheve verhoudingen, Nederlandse burgers die kansloos zijn in een zaak tegen de overheid. Omtzigt is duidelijk: dat moet aangepakt worden. "De rechterlijke macht moet ook naar het verhaal van de burger luisteren."

Dan, het volgende punt: bestaanszekerheid. Steeds vaker komen studenten, maar ook basisschoolleraren en werknemers in de zorg niet meer rond. "Maar de politieke klasse, de mensen in Den Haag, begrijpen dat niet. Die hebben een goed inkomen." En de woningnood? Omtzigt laat niets aan duidelijkheid te wensen over. "Wat gaan we eraan doen? Er ligt helemaal geen plan! De woningen moeten betaalbaar blijven."

Maar hoe wil Omtzigt dit onder de aandacht gaan brengen in Den Haag? Hij sluit zijn verhaal af met een lach. "Om deze drie punten op te lossen, hebben we wat meer mensen uit deze regio nodig in de Tweede Kamer."