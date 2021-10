Werkstraffen voor Almeloërs die kozijnenboer meenamen in busje en mishandelden

Twee mannen uit Almelo zijn veroordeeld tot werkstraffen van 150 en 120 uur. De twee, 56 en 38 jaar oud, namen een kozijnenhandelaar mee in een bestelbus en lieten hem onder het bloed achter bij een bushalte in Ambt Delden. Het slachtoffer verloor een tand bij de mishandeling.

De 56-jarige had een conflict over de levering van kozijnen. Hij had drieduizend euro betaald voor kunststof kozijnen die maar niet geleverd werden. Hij had de kozijnen dringend nodig om de woning van zijn hoogzwangere dochter op te knappen.

Geen bedrijf

De twee mannen maakten een afspraak met de handelaar om de kozijnen op te halen in Bornerbroek. Eenmaal daar bleek er helemaal geen bedrijf te zitten, waarna de vlam in de pan sloeg.

De 56-jarige nam de handelaar mee in een busje en dwong hem om het geld terug te geven. Hierbij sloeg hij het slachtoffer zo hard in het gezicht dat hij een tand verloor. Die werd later teruggevonden op de vloer van het busje.

Recht in eigen hand genomen

De officier van justitie heeft uiteindelijk niet voldoende bewijs voor een ontvoering of gijzeling. Een poging tot afpersing - de 56-jarige wilde de betaalde 3000 euro onder dwang terug hebben - is wel te bewijzen. "Jullie hebben het recht in eigen hand genomen" zei de officier van justitie twee weken geleden al.