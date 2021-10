Oranje wint met invaller Weghorst nipt van Letland

Het Nederlands elftal, met invaller Wout Weghorst uit Borne, heeft vrijdag een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. Zonder groots te spelen won het elftal van bondscoach Louis van Gaal in Riga van Letland: 0-1.

Concurrenten Noorwegen en Turkije speelden in Istanbul gelijk (1-1), zodat Oranje met nog drie speelronden te gaan alleen aan kop gaat in groep G. Nederland heeft 16 punten, Noorwegen 14 en Turkije 12. De ploeg van Van Gaal speelt maandag in De Kuip tegen hekkensluiter Gibraltar en neemt het in november op tegen nummer 4 Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis).

Klaassen

Davy Klaassen maakte in de 18e minuut, uit een hoekschop van Memphis Depay, het doelpunt voor Oranje. Letland liet voor rust twee goede kansen liggen. Na rust had Nederland een duidelijk overwicht, maar kansen werden niet omgezet in een doelpunt. Letland maakte in blessuretijd nog bijna gelijk.