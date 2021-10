Verduurzaming Nieuwstraatkwartier Almelo, voorbeeld voor gemeente?

Dakisolatie, nieuwe kozijnen en zonnepanelen. Het huis van een bewoonster aan de Goossemaatsweg in Almelo wordt flink verduurzaamd. Ze is een van de deelnemers aan een gemeentelijke pilot voor verduurzaming. Het zijn zeker niet de enige stappen die gezet worden in het Nieuwstraatkwartier rondom duurzaamheid.

“Ik wilde graag meedoen, maar het is te duur om het allemaal zelf te doen”, vertelt ze, terwijl ze kijkt naar de bouwvakkers die bezig zijn met haar dak. In een aantal weken tijd wordt haar huis flink verduurzaamt. Een pilot vanuit de gemeente maakte het mogelijk. “Daar ben ik heel blij mee, ondanks dat ik nu even in de troep zit.”

Want de voordelen lijken goed op te wegen tegen de nadelen van de verbouwing. “De energiekosten gaan straks een stuk omlaag, als de berekeningen kloppen.” De verlaging van de energiekosten is meer dan de hoogte van de lening die ze aangaat. “De lening moet ik in kleine stappen terug betalen, maar uiteindelijk zijn mijn maandlasten straks lager.”

Bureaucratie

Is het dan allemaal koek-en-ei? Nee. De weg naar de aanvraag mag volgens de bewoonster een stuk makkelijker. “Ik werd er echt moe van. Ik wilde er bijna mee stoppen.” Nu is ze blij dat ze door heeft gezet. “De aanpassingen aan mijn huis wil ik graag. Het wordt er een beter huis van.”

Dat neemt niet weg dat alle aanvragen, het papierwerk en de doorrekeningen minder moeilijk moeten kunnen. Een boodschap die ze ook verantwoordelijk wethouder Van Rees meegeeft. “Met deze pilot willen we kijken naar de mogelijkheden die er voor de gemeente is”, vindt hij. De pilot moet dus niet alleen inwoners, maar ook de gemeente helpen met het verduurzamen van de stad. “We willen kijken naar wat er goed gaat en waar inwoners tegenaan lopen.” In eerste instantie doen er zes inwoners, allemaal woonachtig in Nieuwstraatkwartier, mee.

Onwetendheid

Het maximale bedrag voor de lening is 30.000 euro. Een bedrag waar je veel voor kan doen, “mensen onderschatten vaak wel wat er allemaal moet gebeuren”, aldus Rob Broekhof van Duurzaam Thuis Twente. “Iedereen heeft het tegenwoordig over zonnepanelen, maar er moet vaak veel meer gebeuren dan dat.”

Dat was in de Goossenmaatseweg ook het geval. “De bewoonster wilde graag zonnepanelen, die ze nu ook krijgt, maar er waren stappen nodig die veel belangrijker zijn, maar die mensen vaak vergeten”, legt hij uit. “Betere isolatie, maar ook dubbel glas of kunststofkozijnen zijn vaak nog helemaal niet geregeld in dit soort huizen.”

Bewustwording

De pilot van de gemeente en het project Nieuwstraatkwartier gaat dus niet alleen om het aanpakken van het duurzaamheidsprobleem, maar veel meer over het creëren van bewustwording. “Met mensen in gesprek, in plaats vanuit een gemeente of instantie iets opleggen is heel belangrijk”, vindt Lidy Noorman. Zij zet zich erg in voor bewonersparticipatie. “Het klinkt een beetje knullig misschien, maar ik bel bij mensen aan om met ze in gesprek te gaan.” Die gesprekken gaan over meer dan alleen verduurzaming, ook thema’s als woonplezier en wijkverbetering.”

In deze wijk valt heel veel te halen Evelien van Rijswijk

Nieuwstraatkwartier wordt gekenmerkt door oude huizen, van voor 1970, toen isolatie en duurzaamheid nog geen hot-topics waren. “In deze wijk valt heel veel te halen. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het sociale aspect”, legt Evelien van Rijswijk, projectmanager van het project Nieuwstraatkwartier uit. Niet alleen via een pilot, maar ook met duurzaamheidsdagen, gesprekken aan de deur en andere initiatieven proberen ze inwoners te betrekken bij de plannen.

“Het is een wijk waarin inwoners lang het gevoel hebben gehad vergeten te worden door de gemeente”, legt ze uit. Door in deze wijk zo’n groot probleem aan te pakken sla je volgens haar twee vliegen in één klap: “Je werkt aan een duurzamere manier van wonen, maar ook aan meer saamhorigheid in de wijk en het gevoel erbij te horen in de samenleving."