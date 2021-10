''Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn'': aftrap eerste Regenboogweek Steenwijkerland

‘‘En wat is de naam van uw vrouw?’’ Ze horen het nog al te vaak. Zoals op het gemeentehuis. Het zijn kleine dingetjes, maar die kunnen wel vervelend zijn. ‘‘Daar zou meer op gelet kunnen worden.’’, stellen Ronald Bakker en Maarten Molenkamp. Begin dit jaar namen de vrienden, ze kennen elkaar meer dan twintig jaar, het initatief voor de oprichting van Stichting Regenboog Steenwijkerland. ‘‘Vraag liever: wie is uw partner?’’

Bekijk hier hoe de regenboogkleuren en het bijbehorende thema in Steenwijkerland zichtbaar worden aankomende week:

Eerste stap

Voorzitter Ronald Bakker is gelukkig in Steenwijk. Hij vindt dat er veel goed gaat, toch wordt ook hij nog wel eens geconfronteerd met vervelende siuaties. ‘‘Dan geef je je vriend een afscheidskus en roept er iemand vanuit een dakraam ‘Hé homo’. Ik reageer in zo’n geval met iets als ‘Vertel eens wat nieuws’.’’

Volgens Maarten, die met zijn man in Steenwijk woont, zijn er verbeterpunten. ‘‘Ik loop hier met een veilig gevoel over straat, het gaat best prima. Dat wil niet zeggen dat discriminatie en vooroordelen niet voorkomen.’’ Deze week hoopt hij in gesprek te kunnen gaan met inwoners van alle leeftijden. ‘‘Dit is een eerste stap. Het uiteindelijke doel is een inclusieve samenleving waarin iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn.’’

Het uiteindelijke doel is een inclusieve samenleving Maarten Molenkamp, Stichting Regenboog Steenwijkerland

Ronald vult aan: ‘‘Dat gaat niet alleen over genderexpressie. Als jij met blauw haar rond wil lopen, moet je dat kunnen en durven doen.’’

Van het hijsen van een enorme regenboogvlag aan De Grote of Sint-Clemenskerk tot een filmavond. De eerste Regenboogweek van Steenwijkerland gaat vandaag van start met een vol programma.

Ontmoeten

Twee jaar geleden ondertekende de gemeente Steenwijkerland een convenant. ‘‘Dat viel me op’’, vertelt Ronald. Ze wilden een zogenoemde Regenbooggemeente worden, maar er miste contact met de doelgroep.’’ Daarop ondernam hij actie en ging in gesprek met onder andere wethouder Trijn Jongman.

Ronald heeft al zijn contacten ‘in het wereldje’, want hij is actief voor Pride Amsterdam en zet zich binnen Scouting Nederland in voor dit thema. ‘‘Dat was allemaal buiten de gemeente. In Steenwijk zelf heb ik me lang eenzaam gevoeld. Er was voor mij niks te doen, geen plek om elkaar te ontmoeten. Die eenzaamheid gun ik niemand. Daarom had ik zoiets van er moet híér iets gebeuren!’’

Maarten: ‘‘Ik ervoer precies hetzelfde.’’ In februari van dit jaar werd er een eerste bijeenkomst georganiseerd. ‘‘De interesse was groter dan verwacht en daarna ging het hard. In een korte tijd hadden we 35 vrijwilligers bij elkaar, waarvan 8 bestuursleden. Daar kunnen altijd nog mensen bij. Iedereen is welkom. We zijn een gesprekspartner van de gemeente en hebben grootse plannen. De Regenboogweek is voor ons meteen introductie van de stichting.’’

Zichtbaarheid

De Regenboogweek is, net zoals de stichting, bedoeld voor iedereen benadrukken de heren. ‘‘Net zo goed voor hetero’s. We willen juist verbinden, mensen niet in hokjes stoppen. Maar soms zijn er wel activiteiten voor en door de een bepaalde doelgroep, zoals zwemmen voor transgenders.’’ Tijdens de week houdt de stichting een enquête onder jongeren om te kijken wat er speelt en of iedereen zichzelf kan zijn in de gemeente.

Als je niet zichbaar bent, dan besta je niet Ronald Bakker, voorzitter Stichting Regenboog Steenwijkerland

Vandaag is de aftrap met een speciale kerkdienst in Steenwijk en morgen, op internationale Coming Out Day, zullen burgemeester, wethouder en een groep jongeren de vlag aan de ‘Stienwieker Toorn’ onthullen. ‘‘We willen de zichtbaarheid, sociale erkenning en emancipatie van LHBTI+’ers vergroten. Nou, dat zichtbare is dan wel gelukt! Het is echter meer dan alleen een vlag hijsen. De hele week proberen we overal en op allerlei manieren zichtbaar te zijn.’’

Maarten is ontzettend trots. ‘‘We zijn blij met alle initiatieven en positieve reacties. In woonzorgcentrum Nijenstede worden bijvoorbeeld regenbooggebakjes geserveerd, super!’’ Op de website van de stichting staat het complete programma.