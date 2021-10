Deze maand veel aandacht voor borstkanker: Melanie uit Langeveen en haar zusje zijn drager van erfelijk borstkankergen

Melanies moeder kreeg borstkanker toen ze 36 jaar was, uit onderzoek bleek het te gaan om de erfelijke variant. Haar beide dochters zijn drager van het BRCA 1-gen, dat betekent dat je als vrouw een verhoogd risico hebt op borstkanker en eierstokkanker. Melanies zusje besloot preventief haar borsten te laten verwijderen, het gaat momenteel goed met haar.

Vanaf het eerste begin, toen de beide dochters wisten dat ze drager van het gen waren, was Melanie rustig en optimistisch. "Misschien ook wel wat naïef, maar ik was niet bang om eventueel ziek te worden. Mijn vriend en ik hoopten jong ouders te worden en borstkanker voor je 25ste is zeer zeldzaam. Uiteindelijk bleek vlak na mijn eerste zwangerschap dat er wel een afwijking was te zien, die later weer verdween op de MRI. Na de tweede zwangerschap van onze dochter Ivy bleek wel dat ik een tumor in mijn borst had en toen begon het traject."

Dagboek als steun

De behandelingen vallen Melanie 'mee' ze heeft uiteraard last van bijwerkingen, maar heel ziek is ze er niet van geweest. Natuurlijk is het zwaar, moet ze haar energie tussen haar gezin, haar werk en de behandelingen verdelen, maar ze is heel positief.

"Ik ben vanaf het begin heel open over mijn ziekte. Mensen in mijn omgeving vroegen ook hoe het ging en ook de klanten in de schoonheidssalon toonden ook hun belangstelling. Toen besloot ik een blog op te starten, 'mijn boobietrip' heet het. Een online dagboek over mijn ervaringen, bedoeld als uitlaatklep voor mijzelf maar ook als steun voor anderen. Met een risico, want je weet natuurlijk niet hoe je je voelt en of het goed afloopt."

Melanie merkt dat mensen positief reageren op haar openheid. Ook andere vrouwen die vragen hebben over borstkanker of aan het begin van een behandeltraject staan laten weten dat ze door de rustige en eerlijke manier van schrijven steun ervaren.

"Nu zijn er bij mij geen uitzaaiingen vastgesteld dus ik sta er ook goed voor. Ik zie de toekomst positief in. Dat deed ik eigenlijk al vanaf het begin, ik voelde dat het goed zou komen. In het nieuwe jaar krijg ik wel een operatie om mijn borsten te verwijderen en dan later een reconstructie operatie."

Met een knipoog zegt Melanie dat ze er dan wel wat extra's voor terug wil. Die humor typeert de jonge vrouw.

Vrijwillige bijdrage massage voor Pink Ribbon (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Pink Ribbon

Oktober is Pink Ribbon maand, een maand waar meer aandacht is voor borstkanker. En dat is goed zegt Melanie. "Het komt veel voor, veel meer dan je denkt, ik ben de achtste in onze familie in drie generaties die te maken krijgt met borstkanker. Dus bewustwording is heel belangrijk."

In haar schoonheidssalon in Langeveen geeft Melanie 16 oktober gratis massages. Mensen zijn welkom voor een halfuurs-massage naar wens, en als tegenprestatie kunnen mensen een vrijwillige bijdrage doen in een spaarpot, de opbrengst gaat naar Pink Ribbon.

Bevolkingsonderzoek

Een op de zeven vrouwen in ons land krijgt borstkanker. Hoe zit het met het bevolkingsonderzoek?

Nadat de onderzoeken door de coronacrisis drie maanden stil hebben gelegen is het bevolkingsonderzoek inmiddels weer gestart. Maar door personeelstekort worden vrouwen tot maximaal eens in de drie jaar in plaats van eens in de twee jaar opgeroepen. Dat blijkt uit landelijke cijfers van het RIVM. Dat kan gevolgen hebben, want hoe eerder je erbij bent hoe minder zwaar de behandeling is. Vrouwen lopen dan ook minder kans op een zware chemokuur of een borstamputatie. Er wordt volop gewerkt aan het opleiden van personeel, zodat in 2024 de bevolkingsonderzoeken weer naar eens in de twee tot 2,5 jaar zijn opgevoerd.

Chirurg oncoloog MST over de cijfers

Chirurg oncoloog Anneriet Dassen van het MST reageert op de cijfers van vermoedelijk 2000 vrouwen die borstkanker hebben, maar dit niet weten: "De Covid-epidemie heeft er voor gezorgd dat het bevolkingsonderzoek een aantal maanden stil heeft gelegen. Dat effect zie je ook wel in de diagnoses van 2020. Het lijkt dat we het inhalen. Landelijk en bij ons in het ziekenhuis, maar dit duurt even."