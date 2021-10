Pieter Omtzigt ontspant in Boekelo: "Vragen over hoe het met mij gaat makkelijker dan vragen over formatie"

Hij is er met zijn gezin, lekker een dagje uit. Ontspannen in de natuur en genieten van paardensport. Maar hij ontkomt er niet aan om het ook vandaag over politiek te hebben: Pieter Omtzigt bezoekt de Military in Boekelo.

"Mensen vragen hoe het met mij is en hoe het gaat met de formatie. Die eerste vraag is makkelijker te beantwoorden dan de tweede op het moment, hoor."

Hoewel hij het scherp in de gaten houdt, gaat de formatie wel een beetje langs hem heen. "Ik ben niet uitgenodigd. Er zijn mensen die al vijftig keer bij de informateurs zijn geweest en ik nul keer. Dus kennelijk hebben ze het over mij zonder mij. Dat gebeurt wel vaker", aldus Omtzigt die het een bijzondere gang van zaken vindt.

Steeds moeilijker meekomen

Eén ding weet het Enschedese Kamerlid wel. "Het gaat niet goed. Met heel veel mensen in Nederland gaat het prima. Maar een steeds grotere groep kan steeds moeilijker meekomen. Jongeren die geen woning kunnen vinden of een te grote studieschuld hebben, mensen met een laag inkomen die hoe dan ook geen woning kunnen vinden en de gasrekening niet kunnen betalen."

Ernstige problemen die volgens Omtzigt snel opgelost moeten worden. Hij noemt ook de boeren en de problemen rond de stikstofuitstoot. "Het kabinet is met van alles bezig behalve met de grote problemen van Nederland."

Omtzigt snapt ook wel dat de grote problemen van Nederland niet in één keer tot het verleden behoren als het kabinet wel weer gaat regeren. "Die woningnood los je echt niet binnen een jaar op. Maar als je er niks aan doet, weet je zeker dat het probleem niet opgelost wordt. Dat is wat ik nu een klein beetje zie bij de vier regeringspartijen in Den Haag."

Rutte, Kaag en Hoekstra in Kamer

'In mijn ogen zou het heel verstandig zijn als Hoekstra, Rutte en Kaag zouden zeggen het wijs is om vanuit de Kamer te gaan controleren hoe het nieuwe kabinet die problemen gaat oplossen. Dan denk ik dat je toekomt aan de problemen waar gewone Nederlanders mee zitten." Om dat beter te doen zouden politici ook meer buiten moeten zijn, vindt Omtzigt. Ze gaan te weinig op pad om te praten met mensen, leggen hun oor te weinig te luister in de samenleving.

Maar moet je dan op de plek gaan rondlopen waar Omtzigt vandaag is? Op de Military in Boekelo, waar voor veel mensen ook geldt: zien en gezien worden. "Het eerlijke antwoord? Nee", zegt Omtzigt. "De mensen die hier rondlopen zijn over het algemeen nou net mensen die horen bij de bovenste vijftig procent die het wel redt. De grote problemen zitten daar toch wel een heel klein beetje onder, zeg ik maar in alle eerlijkheid."

Heel erg onprofessioneel

Omtzigt heeft zich in de periode dat hij ziek was verbaasd over de gang van zaken in de formatie. "Ik ben ook een beetje buitenstaander geweest op de bank in Enschede. Ik heb daar een beetje raar tegenaan gekeken."

Hij is kritisch op de gang van zaken. "Vooral heel erg onprofessioneel. Ze hebben zeven maanden gezegd: we zijn het over de inhoud eens en we doen het langs de lijnen van de inhoud, maar ze hebben helemaal nergens over gesproken."

Omtzigt noemt de woningnood in Nederland als voorbeeld. "Ik probeer nu al weken een plan te krijgen van het kabinet om die woningnood op te lossen. Het hoeft niet mijn plan te zijn, ik heb maar één zetel en zij hebben er 77, maar ik wil gewoon weten wat het plan is om stap voor stap die woningnood op te lossen."

Volgens Omtzigt zo'n beetje het enige probleem in Nederland waarvan alle Kamerleden vinden dat het een probleem is waar wel iets aan gedaan moet worden. "En er ligt dus geen plan. Dat vindt ik het gênante van het geheel. "Wat wij vroeger normaal vonden om met woningcorporaties op te lossen, doen we niet meer."

Eigen voorstellen presenteren

Het was hard nodig vanwege zijn gezondheid, maar het was ook wel eens goed voor Omtzigt om uit die Haagse bubbel te stappen. "Het is echt een enorme bubbel. Ik heb mezelf voorgenomen iets minder met die jachtigheid mee te doen. Eigen voorstellen te presenteren en wat minder te reageren, want dat verwijt ik de regering ook. Ik heb van die afstand nog meer gezien hoe de rechtstaat nog meer stuk is dan we gedacht hadden."

Omtzigt verwijst naar het rapport dat gisteren naar buiten kwam over de rol van de rechters in de toeslagenaffaire. In dat rapport werd gesteld dat voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire de rechtsstaat eigenlijk niet bestond. In het rapport kwam naar voren dat bestuursrechters structureel de 'alles-of-nietsuitleg' volgden van de Belastingdienst. Daardoor leidden kleine fouten, zoals het niet kunnen aantonen van (een klein deel) van de eigen bijdrage, tot een terugvordering van de volledige toeslag.

"Wij toetsen niet of mensen hun recht wel krijgen", aldus Omtzigt. "Dat is ernstig."

Pleidooi voor meer denktanks

De komende jaren zal Omtzigt zich richten op de woningnood, bestaanszekerheid en het nieuwe sociale contract. "Dat contract bestaat uit tien maatregelen om ervoor te zorgen dat er ook echt macht en tegenmacht is. Zodat je als burger je recht kunt halen ten opzichte van de overheid."

Een van de voorstellen die Omtzigt in dat kader doet is het oprichten van meer denktanks. "We hebben in Den Haag minder dan honderd mensen in denktanks bij de overheid en er lopen achthonderd voorlichters rond. Ik denk dat het belangrijk is om goed beleid te maken en het dan ook goed uit te leggen. Ik heb dus niks tegen voorlichters, maar de verhouding is wel volledig zoek."