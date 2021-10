Nobian krijgt waarschuwing: zoutholtes tussen Enschede en Hengelo zijn te groot, ruimtes ertussen te klein

In een brief zijn de gemeenten Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de hoogte gesteld van de overtredingen. Die werden eerder dit jaar geconstateerd bij een veldinspectie op het zogeheten Ganzebosveld, dat tussen Boekelo en Beckum ligt.

Maximaal 120 meter

Er is langere tijd veel te doen om de zoutcavernes in de buitengebieden van Enschede en Hengelo. Een deel van de holtes is potentieel instabiel en lopen dus - als er op langere termijn niets aan wordt gedaan - het risico op inzakking of instorting.

In de afspraken rond de zoutwinning in het Ganzebosveld is opgenomen dat de cavernes een maximale diameter van 120 meter mogen hebben. De zoutpilaren in de ondergrond die twee zoutholtes van elkaar scheiden moeten een minimale diameter van 25 meter hebben.

'Cavernes anders door ligging zoutlaag'

Bij inspecties in januari en juni is ontdekt dat meerdere cavernes een grotere diameter hebben dan in het zoutwinningsplan is vastgesteld. Ook liggen er meerdere cavernes dichter bij elkaar dan de bedoeling is. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen heeft Nobian (voorheen Nouryon, daarvoor AkzoNobel) aannemelijk gemaakt dat de situatie geen gevolgen heeft voor de stabiliteit van de cavernes en de veiligheid voor de omgeving.

De gemeente Enschede heeft verduidelijking gevraagd bij het SodM. 'Door de ligging van de zoutlaag blijkt de vorm van de cavernes in de praktijk anders te worden dan verwacht', schrijft wethouder Jurgen van Houdt aan raadsleden. Hij bevestigt dat er geen signalen zijn dat de stabiliteit van de cavernes in geding is.

Blijft bij een waarschuwing

Toch krijgt de zoutwinner van het SodM een waarschuwing. Nobian was begin dit jaar al op de hoogte van de tekortkomingen ten opzichte van het winningsplan, maar heeft dit niet gemeld bij de toezichthouder. Wel zouden er meteen onderzoeken zijn opgestart naar de veiligheid en eventuele benodigde maatregelen. Het SodM laat het bij de waarschuwing, maar verwacht dat Nobian in het vervolg niet opnieuw van het winningsplan afwijkt.

We willen niet dat Boekelo en Beckum wegzakken Vic van Dijk, D66 Enschede

De brief van het SodM stelt politici niet gerust. Er zijn te veel onduidelijkheden, geeft Vic van Dijk (D66 Enschede) aan. "Ik wil weten waarom zoutpilaren kleiner dan de vereiste 25 meter geen probleem zouden zijn. We willen niet dat Boekelo en Beckum wegzakken." GroenLinks-Statenlid Robert Jansen laat het er ook nog niet bij zitten. Hij wil dat het Staatstoezicht op de Mijnen de volledige onderzoeksresultaten bekendmaakt.

"Hoeveel groter zijn de cavernes dan ongecontroleerd geworden, hoeveel te smal de pilaren", aldus Jansen. "Hoezo niet gemeld, men staat onder verscherpt toezicht. Betekent dit dat het toezicht weer wordt geïntensiveerd en verlengd?" Nobian werd in 2016 onder verscherpt toezicht gesteld omdat lekkages bij zoutwinningen niet onder controle waren.