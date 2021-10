Excelsior'31 in eigen huis langs amateurs van Ajax, Staphorst onderuit tegen FC Lisse

In de Derde Divisie heeft Excelsior'31 in eigen huis gewonnen van de amateurs van Ajax en Staphorst ging in eigen huis onderuit tegen FC Lisse.

Excelsior'31

In Rijssen was Hakim Ezafzafi weer eens de grote man. Hij maakte na tien minuten al de 1-0. Excelsior bleef daarna de betere ploeg in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren ondanks een regen aan kansen. De ruststand was dus ook 1-0. In de slotfase was Simon Seppenwoolde dicht bij een verdubbeling van de score, maar raakte de lat. De 2-0 kwam er toch. Seppenwoolde wist kort voor het einde wel te scoren en dus kon Excelsior weer een drie punten bijschrijven. Daardoor komt het nu op 14 punten en doet het goed mee in de top van de Derde Divisie.

Staphorst

Bij Staphorst gaat het juist iets minder. De ploeg van trainer Paul Weerman verloor vorig weekend voor het eerst en ook deze week wist het geen punten te pakken. In Staphorst was FC Lisse met 3-1 te sterk. Sander de Grote bracht de thuisploeg na een kwart wedstrijd nog wel op voorsprong, maar nog voor rust maakte Enzo Stroo gelijk. Na rust zorgden Jeffrey Klijbroek en Stroo met zijn tweede voor de 1-3 eindstand. Door dat resultaat wist Staphorst voor de vierde keer op rij niet te winnen en staat het in de middenmoot.