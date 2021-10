Genemuiden tweede na zege in Sneek, punt voor Berkum en DETO onderuit

SC Genemuiden won vanmiddag in de hoofdklasse B van ONS Sneek en is daardoor de nieuwe nummer twee in de stand. Berkum speelt thuis gelijk tegen De Dijk en DETO verloor op eigen veld van SDC Putten.

SC Genemuiden

SC Genemuiden won met 4-0 bij ONS Sneek. Na ruim een kwartier zette Osama Ben Kaddour Genemuiden op voorsprong in Friesland. Met die stand gingen beide ploegen ook rusten. Kort na rust was het verdediger Jens Jurn Streutker die de score verdubbelde met een kopbal uit een hoekschop. Tien minuten voor het einde was het duel tegen de middenmoter beslist toen Ben Kaddour zijn tweede treffer aantekende. Hij completeerde zijn hattrick ook nog door in de laatste minuut de eindstand op het bord te schieten.

Berkum

Berkum pakte tegen De Dijk het achtste punt van het seizoen. In Zwolle werd het een doelpuntloos gelijkspel tegen De Dijk. Door dat resultaat blijft Berkum onderin de middenmoot staan. Het heeft nu wel een punt meer dan provinciegenoot DETO.

DETO

Want DETO ging met 3-1 onderuit tegen SDC Putten. Na 18 minuten zorgde Vincent ter Borg voor de 0-1 in Vriezenveen. Coplan Soumaoro hielp de ploeg uit Putten door de bal in eigen doel te werken en daarmee kort na rust de 0-2 aan te tekenen. Tom Koelman bracht tien minuten later de spanning terug namens DETO. Die spanning bleef er ook lang, maar kort voor het einde besliste Jordy van Selm het duel alsnog door de 1-3 te maken.