Wint Enschedees transportbedrijf met speeddates de strijd om schaars personeel?

Eens in de twee of drie weken organiseert HST een speciale 'snuffelochtend'. Mensen kunnen dan op een zaterdagochtend bij het Enschedese transportbedrijf binnenwandelen om kennis te maken met de logistiek.

"Soms komt er om elf uur pas iemand", vertelt Leo Brant van HST Groep lachend. "Maar soms komen ze al om half negen en heb je er twintig op een ochtend. Dat is druk, maar wel heel erg leuk. We merken dat mensen de gesprekken ook heel leuk vinden."

Materiaal vervoeren

Bedrijven willen volop materiaal van a naar b laten vervoeren, maar de transportbedrijven zitten met de handen in het haar, vanwege een personeelstekort. Want waar halen ze al het personeel vandaan? "Als wij de enige met dit probleem waren, had ik me erg veel zorgen gemaakt. De hele sector heeft dit probleem. Dus we hopen op deze manier laagdrempelig te zijn voor mensen die overwegen om in de logistiek te werken."

Omscholing

Jitse de Boer is een van de kandidaten die voor een speeddate naar het bedrijf is gekomen, terwijl hij eigenlijk in een heel andere branche werkt. "Ik ben autoverkoper geweest, maar ik kon in dat vak toch niet helemaal mijn draai vinden." Daarom heeft hij het nu op een chauffeursfunctie gemunt.

Brant legt uit dat een logistieke achtergrond niet nodig is. "Wij proberen de lege plekken ook in te vullen met mensen die nu nog niet in de transportwereld zitten. Als wij hen geschikt vinden, kunnen wij ze via een uitgestippelde route opleiden."

Stoute schoenen

Op aanraden van een vriend besloot Jitse daarom de stoute schoenen aan te trekken en eens nader kennis te maken met de truckerswereld. "Ik wil wat meer bezig zijn en meer van de wereld zien. Vandaar dat ik denk dat de transport daar op aansluit."

"Het gesprek ging goed, meer kan ik er niet over zeggen. Maar ik heb goede verwachtingen", zegt Jitse lachend na zijn speeddate.