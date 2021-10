Zaaloverzicht: Landstede wint bij Donar, Kwiek simpel langs Borhave en zege heren Ravijn

Landstede knap langs Donar

Landstede Hammers heeft vanavond de topper bij Donar gewonnen. In een erg spannende wedstrijd moest extra tijd de beslissing brengen en daarin trok Landstede met 69-67 aan het langste eind. Het was de derde zege in vier duels.

Jolly Jumpers was tegen Den Helder dicht bij de eerste zege van het seizoen, maar die ploeg ging er toch met de punten vandoor. In Tubbergen werd het 55-58. De Twentse ploeg blijft dus nog even met lege handen in de stand.

Kwiek wint derby van Borhave

In de handbaleredivisie was Kwiek uit Raalte in eigen huis te sterk voor Borhave uit Borne. Het was een duidelijke zege: 32-18. Het was de tweede zege in vier duels voor Kwiek en de vierde nederlaag voor Borhave. DSVD speelde in eigen huis een kansloze wedstrijd tegen VOC Amsterdam. In Deurningen werd het 15-45. Het was voor DSVD de tweede nederlaag in vier duels. De ploeg blijft op 3 punten staan.

Zege heren Het Ravijn, eerste nederlaag vrouwen

De waterpolomannen van Het Ravijn hebben het winnen weer opgepakt. Na de eerste seizoensnederlaag tegen ZPC Amersfoort van vorige week, pakte de ploeg uit Nijverdal vanavond simpel de punten tegen GZC Donk. In eigen bad won Het Ravijn met 12-8. De ploeg heeft nu 12 punten uit 5 duels.

De vrouwelijke collega's verging het minder goed. Ze leden bij ZVL de eerste nederlaag. Na twee eerdere zeges en een gelijkspel blijft de teller nu dus staan op 7 punten en daarmee is Het Ravijn derde.

Apollo wint in Utrecht

De volleyballers van Apollo 8 wonnen bij VV Utrecht met 3-0 en pakten daarmee voor de tweede keer de drie punten. Regio Zwolle ging onderuit tegen VCN. In de provinciehoofdstad werd het 1-3. Het was voor Zwolle de eerste wedstrijd van het seizoen. Dit is de stand in de Eredivisie.