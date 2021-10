Uitslagen zondagvoetbal: NEO dendert door, eerste zege voor Reünie

In de 1e klasse E hebben TVC'28 en Rohda Raalte de eerste punten van het seizoen laten liggen. Na twee zeges bleven de twee ploegen vandaag steken op een 2-2 gelijkspel in een onderling duel. TVC'28 en Rohda Raalte hebben nu zeven punten uit drie wedstrijden en moeten daarmee de nog foutloze koploper SC Bemmel voor laten gaan.

NEO heeft ook na drie wedstrijden nog altijd de volle buit in de 2e klasse J Oost. Op bezoek bij Barbaros werd er met 2-0 gewonnen door de ploeg uit Borne. FC Suryoye moet daarentegen haar draai nog vinden. De Enschedeërs veroren vandaag in Hengelo met 1-0 van ATC'65 en staan na drie wedstrijden nog altijd op de hatelijke nul.

Saasveldia en Losser zijn de koploper in de 3e klasse A. Beide clubs staan na drie wedstrijden op negen punten. De spannende wedstrijd van deze speelronde vond plaats in Reutum, waar Luctor et Emergo de tegenstander was. Na een waar doelpuntenfestijn bleven de punten in Reutum. Het werd 5-4.

Titelfavoriet Reünie heeft de eerste zege van het seizoen binnen in de 4e klasse B. In Borculo werd Hector met ruime cijfers verslagen: 6-2. Bij de seizoensopening ging Reünie nog verrassend met 4-0 onderuit tegen VIOS. Markelo won vandaag met 5-0 van Buurse en is de trotse koploper.

Hoonhorst en FC Ulu Spor lijken een lastig seizoen te gaan krijgen in de 4e klasse G. Na drie duels staan de clubs gebroederlijk onderaan met nul punten uit drie wedstrijden. Koploper Haarle zegevierde vandaag met 3-0 over SV Zwolle en morste dit seizoen nog geen punten.

Alle uitslagen en standen zijn hier te vinden.