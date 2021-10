GroenLinks: "Zwangere vrouwen en kinderen moeten geïnformeerd worden over belang jodiumtabletten"

Zwangere vrouwen en kinderen moeten 'goed en structureel geïnformeerd worden' over de werking van jodiumtabletten, die schildklierkanker na een kernramp kunnen voorkomen. Dat vindt de Drentse GroenLinks-fractievoorzitter Elke Slagt-Tichelman, naast haar werk in de politiek ook verloskundige. Slagt-Tichelman doet daarnaast het voorstel om gemeenten, ziekenhuizen en verloskundigen mee te nemen in een continu distributieprogramma.

In 2017 werden jodiumtabletten door zowel Overijsselse als Drentse gemeenten aan een deel van de inwoners verstrekt, omdat zij op relatief korte afstand van de Duitse kerncentrales Lingen en Emsland wonen. Dit jaar hebben inwoners tot en met 40 jaar die binnen een straal van 20 kilometer hemelsbreed van een van de centrales af wonen, een nieuw doosje tabletten ontvangen, omdat de houdbaarheidsdatum van de oude tabletten afloopt.

Dezelfde doelgroep die binnen een straal van 100 kilometer van de centrales woont, hoeft nog niet te wisselen; de houdbaarheidsdatum van die tabletten is pas in 2026.

Preventieve maatregelen

Maar buiten de uitgiftemomenten wordt er niet zoveel gedaan om mensen, met name zwangere vrouwen en ouders of verzorgers van jonge kinderen, te informeren over het belang van de tabletten, zo oordeelt Slagt-Tichelman.

Bij een ongeval in een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen vrijkomen, waaronder radioactief jodium, dat zich verspreidt via de lucht. Dat jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit gebeurt vooral bij jonge mensen, omdat hun schildklier sneller functioneert. Op de langere termijn kan deze opname schildklierkanker veroorzaken. Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium, dat ongevaarlijk is. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans op schildklierkanker afneemt.

"Veel vrouwen en gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar zijn zich dus niet bewust van het risico (van het wonen in de buurt van een kerncentrale, red.) en de eventuele preventieve maatregelen bij een ongeval", schrijft de Drentse politica. Hoewel mensen zelf op zoeken kunnen gaan naar informatie, is haar ervaring dat 'heel veel mensen en juist ook zwangere vrouwen niets weten over het preventieve beleid'.

Kamervragen

"Er wordt hierover bij de geboorteaangifte of bij de verkoop van een zwangerschapstest geen informatie verstrekt. Op de vaak door zwangere vrouwen bezochte websites en apps van bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg staat het ook niet vermeld."

Slagt-Tichelman wil dus dat daar verandering in komt en met haar ook de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. De partij heeft daarom Kamervragen gesteld.