Hoe Enschede een leesoffensief start: 18 scholen krijgen eigen bieb

Deze ochtend mag groep 6 als eerste in de nieuwe bibliotheek een boek uitzoeken. Met enthousiasme gaat de groep van juf Ingrid op zoek naar een nieuw boek, tot genoegen van directeur Elmi Broekhoef.

Urgent probleem

De urgentie van het probleem is volgens haar duidelijk. "Ongeveer een kwart van de inwoners kan slecht lezen en slecht schrijven. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast zagen we hier op school een terugval in de resultaten van het lezen, maar ook in het leesplezier.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe bieb is het eigen bibliotheekteam van de school. Daarin zitten tien leerlingen van de bovenbouw die leerlingen elke dag begeleiden bij het lenen én het uitkiezen van een leuk of spannend boek. Vandaag staan Valerie en Esmee in de bieb. Zij stimuleren met hun enthousiasme de andere leerlingen tot lezen.

Jeugd als biebcoach

"Ik vraag bijvoorbeeld of ze een grappig of een spannend boek zoeken. Net nog zocht iemand een grappig boek. En dan denk ik al snel aan het boek de Waanzinnige Boomhut, want die heb ik zelf ook gelezen en die was heel grappig." Door kinderen verantwoordelijk te maken, ziet Broekhof het enthousiasme groeien.

Twee meiden uit groep 6 met het boek dat ze geleend hebben. (Foto: RTV Oost)

Het biebteam is niet het enige dat gestart is, ook is één van de docenten, Karlijn van Schooten, het afgelopen half jaar opgeleid tot leescoördinator. "We hebben een aantal maanden les gehad over hoe we de leerlingen beter kunnen stimuleren." Karlijn heeft in haar groep 7 nu al een andere aanpak. "Ik lees nu elke dag voor tijdens de pauze. En als de leerlingen zelf stil moeten lezen, pak ik ook een boek. Dat werkt."

Saai boek wegleggen

Ook is het belangrijk om kinderen niet te dwingen een saai boek te lezen. "Vroeger zou je zeggen, eerst het boek waarin je begonnen bent uitlezen en dan pas een nieuw boek. Nu zeggen we: lees vooral een boek dat je leuk vindt."

Het project op de Paus Joannesschool wordt deel gefinancierd met hulp van de gemeente Enschede, de bibliotheek en de NPO-gelden, geld van het Rijk om achterstanden in het onderwijs door de coronacrisis in te lopen.