Nieuw plan voor Jumbo Kuipers in Oldenzaal, verbouwing stap dichterbij

Een groot laad-en-loshof, een nieuwe gevel en vooral: veel nieuwe parkeerplaatsen. Het zijn een aantal flinke aanpassingen aan Jumbo Kuipers in Oldenzaal. Maandenlang is er met ondernemers, gemeente en inwoners gepraat over de aanpassingen rondom de supermarkt. Nu ligt er een plan op tafel.

Er moesten een aantal jaar geleden vier sociale huurwoningen voor wijken, maar uitbreiding van de verkeerscapaciteit rondom de grootgrutter was dan ook een pre. Uit onderzoek blijkt het aantal parkeerplekken al lang niet meer te voldoen aan de grote verkeersdrukte rondom de supermarkt van de bekende arbiter Björn Kuipers.

De supermarkt mocht van de gemeente de parkeercapaciteit uitbreiden en de winkel aanpakken. Onder voorwaarden, dat wel. Zo mocht er niet worden uitgebreid en de directie moest met de directe omwonenden in gesprek over de aanpassingen. “Het moest een proces zijn waar de burgers in meegenomen worden, omdat er veel zorgen speelden in de wijk”, legt Barbara Koopman uit. Als communicatiemedewerker bij de gemeente Oldenzaal heeft ze het proces op de voet gevolgd.

Onveilig

De verkeersveiligheid, die door de grote hoeveelheid auto’s in het geding was, was een zorg die bij bewoners speelden, maar zeker niet de enige. Zo was het laden en lossen van de vele vrachtwagens, maar ook de angst dat uitbreiding van de winkel alleen nog maar meer drukte zou veroorzaken een andere grote zorg.

Die vrachtwagens waren een doorn in het oog voor de omwonenden van de Jumbo. Tijdens het laden en lossen was er steevast oponthoud in de wijk. “We hebben met de plannen geprobeerd dat zoveel mogelijk in te dammen.” Daarom kwam de architect met het laad- en loshof: een overdekte ruimte naast de winkel waar de vrachtwagens kunnen laden en lossen. “Dan haal je al veel overlast van straat.”

Zorgen om overlast

Om de bewoners goed te betrekken bij de veranderingen van de plannen werd een adviesgroep in het leven geroepen. Alle bezwaren en bedenkingen werden met de directie van de Jumbo, de gemeente en de architect gedeeld. Op deze manier moest een plan gerealiseerd worden waar zoveel mogelijk mensen achter staan. Deze ligt er nu in een eerste ontwerptekening.

Geen vrachtwagens is onmogelijk, we zijn een supermarkt Björn Kuipers

De tekening haalt nog niet alle bezwaren onder de bewoners uit de lucht, maar 'we proberen met de tekening aan zoveel mogelijk eisen te voldoen', zegt Kuipers. “Het is niet mogelijk om een plan neer te leggen waar iedereen tevreden mee is.” Geprobeerd is om de belangrijkste bezwaren vanuit de adviesgroep mee te nemen richting de tekentafel. “Sommigen willen het laden en lossen compleet zien verdwijnen. Dat is onmogelijk natuurlijk, want we zijn een supermarkt.”

Ongedierte

Ook om het verplaatsen van het milieupleintje staat nog niet iedereen te springen. Een omwonende uitte tijdens de webinar haar zorgen over de nieuwe locatie. “Het is vlak achter onze achtertuin”, verklaarde ze. “Hoe weten we dat we geen last krijgen van ongedierte of ander soort overlast?”

“Het netjes houden van het milieuplein is nu al onderdeel van ons takenpakket en dat zal in de toekomst zo blijven”, probeerde Kuipers gerust te stellen. Daarnaast komt er een uitgebreid onderzoek, voordat de eerste schep daadwerkelijk de grond in gaat. “Het is nog niet zeker dat dit de plek wordt, maar we moeten hem ergens intekenen”, legde Bouwman uit. “Het is een eerste tekening, die nog aangepast kan worden.”

Groene omgeving

De wadi, die naast de supermarkt ligt en in het bezit van Kuipers is, blijft bestaan. “Groen in de omgeving is een belangrijk gegeven op de tekening”, legde de architect in de webinar uit. Het intact houden van het groen, het gelijkvloers maken van de straat en de weg en de rustige kleuren moeten zorgen dat het meer een verblijf- en minder een vervoersruimte wordt. “De keuzes die gemaakt zijn moeten er aan bijdragen dat automobilisten voorzichtiger worden en daarmee de veiligheid beter wordt gewaarborgd”, aldus architect Coen Koenders.

De tekening die er nu ligt, is dus nog niet het definitieve plan. Vanavond, maandag 11 oktober, presenteren de architect en Björn Kuipers de plannen aan de gemeenteraad. Die mag er vervolgens naar kijken en vanuit daar wordt gewerkt naar een definitief plan om het gebied rondom de supermarkt aan te pakken.