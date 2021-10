Willem vervult per bakfiets de laatste wens van zijn overleden vrouw: "Gea is weer thuus"

Na een ziekbed van zeven jaar overleed Gea Willemsen 16 augustus op 69-jarige leeftijd. Willem en Gea waren 52 jaar getrouwd en hebben twee kinderen. Door het lange ziekbed had het gezin veel tijd om zich voor te bereiden op Gea’s overlijden; zowel op emotioneel als praktisch gebied. Zo heeft Willem de kist voor zijn vrouw gemaakt en hebben ze hem samen versierd. Daarnaast heeft hij ook een bijzondere urn voor haar ontworpen.

Dodecaëder

In eerste instantie wilde Gea begraven worden. De laatste maanden van haar leven verlangde ze er echter steeds meer naar om na haar dood thuis bij Willem te zijn. Daarom besloot ze toch gecremeerd te willen worden, zodat haar as thuis kan staan. Vandaag ging deze laatste wens in vervulling en haalde Willem haar as op bij Crematorium Kranenburg.

De dodecaëder met daarin de as van Gea (Foto: RTV Oost Esther Schouten)

De urn van Gea is geen gewone urn. Willem maakte van hout een ruimtelijk object van twaalf vijfhoekige vlakken waarin hij de as van zijn vrouw kan bewaren. Deze vorm wordt ook wel een dodecaëder genoemd. Elk vlak heeft een persoonlijke invulling. Zo zitten er onder meer foto’s in, de rouwkaart, gevouwen theezakjes van Gea en de laatste brief van haar aan Willem.

Door de persoonlijke objecten in de urn lijkt het bijna een monumentje, maar zo wil de nuchtere Willem het zelf niet noemen: “Als het een monument is dan denken mensen dat ik er kaarsjes voor ga branden. Dat doe ik niet. Ten minste, nog niet.”

De laatste rit

Nadat Willemsen de as in de zelfgemaakte urn heeft gedaan, zet hij hem op de bakfiets om de laatste rit van zijn vrouw in te zetten en haar mee naar huis te nemen. De bakfiets was het laatste cadeau van Gea voor Willem. Dochter Diana: “Helaas heeft mijn moeder hem zelf niet meer kunnen zien, maar nu is hij wel op tijd om de urn thuis te brengen. Daarna kan mijn vader hem gebruiken om zijn houten kunstobjecten te vervoeren.”

"Gea is thuus" (Foto: RTV Oost Esther Schouten)

Wanneer Willem op de bakfiets van Kranenburg naar huis fietst, breekt de herfstzon door. Een mooie laatste rit op deze druilerige herfstochtend. Thuis aangekomen plaatst Willem de urn in de woonkamer op de plek waar Gea de afgelopen jaren heeft gelegen. “Zo Gee, je bent thuus”, zegt Willemsen tevreden.