RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Zowel online als via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

De redactie van RTV Oost wil onderscheidend zijn in haar publicaties, meer tegels lichten en daarom extra investeren in onderzoek. Ben je beginnend journalist en wil je graag in de praktijk werken aan je vaardigheden als onderzoeksjournalist? Heb je oog voor de mens en de verhalen ‘achter het nieuws’? Dan herken je je hopelijk in onderstaande functie:

Aankomend onderzoeksjournalist (m/v)

Jong Talent-traineeships Onderzoeksjournalistiek

(36 uur per week)

Als aankomend onderzoeksjournalist bij RTV Oost ga je zowel in teamverband als zelfstandig werken aan je vaardigheden als onderzoeker, maar ook zeker onderwerpen agenderen en oppakken. Je hebt al enig idee waar je moet zijn om informatie boven water te halen en geeft niet op als het even tegen zit. Je bent in staat een gezonde dosis nieuwsgierigheid aan te boren en neemt niet standaard verstrekte informatie voor waar aan.

We zoeken iemand die enthousiast wordt van de mogelijkheden die de diverse lopende dossiers bieden, maar ook iemand die zelf graag een dossier opent. Die altijd op zoek is naar de feiten, de onderste steen en de waarheid en die zich niet met een kluitje het riet laat insturen. Daarbij heb jij een antenne voor afwijkende informatie en schrik je niet van een beetje data.

Ook zeker belangrijk: Je bent trots op onze provincie, onze cultuur en kent de weg in Overijssel.

Werkzaamheden:

Het analyseren van nieuws en informatie.

Het diepgravend onderzoeken van verkregen feiten.

Het via onderzoek vertalen van maatschappelijke kwesties naar verhalende reportages.

Het verwerken van gecompliceerde onderzoeksgegevens in begrijpelijke content voor onze diverse kanalen.

Functievereisten:

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de multimediale journalistiek of een daaraan verwante studierichting.

Je hebt affiniteit met moderne onderzoeksmethodieken als crowdsourcing en datajournalistiek en deinst dus ook niet terug voor het analyseren van grote datapakketten.

Je bent betrokken bij en goed geïnformeerd over de Overijsselse samenleving.

Je herkent verhalen en maatschappelijke kwesties; je kunt onderscheiden wat wel of niet belangrijk is voor onze doelgroep en bent in staat eigen nieuws te creëren.

Je bent multimediaal inzetbaar.

Je legt makkelijk formele en informele contacten en bent in staat in korte tijd een relevant netwerk op te bouwen; zowel online als offline.

Je hebt een zelfstandige en ondernemende instelling, maar bent ook een teamspeler.

Je werkt accuraat en zorgvuldig en bent in staat om foutloze berichten te schrijven.

Wij bieden:

Een fulltime dienstverband (36 uur per week) voor de periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingedeeld in salarisschaal G van de omroep cao en de werkzaamheden worden in principe verricht vanuit onze studio in Hengelo.

Regeling Jong Talent

Deze vacature maakt onderdeel uit van de Regeling Jong Talent van het Fonds BJP. De regeling is bestemd voor beginnende onderzoeksjournalisten die willen werken op een gerenommeerde onderzoeksredactie, landelijk of regionaal. Je komt in dienst bij RTV Oost waarmee het Fonds BJP samenwerkt. Het Fonds BJP verzorgt gedurende het jaar meerdere scholingsactiviteiten samen met de andere deelnemers, zodat je ervaringen kunt uitwisselen en een breed netwerk van collega-onderzoeksjournalisten opbouwt.

Om in aanmerking te komen, moet je korter dan drie jaar geleden (1 december 2018 of later) zijn afgestudeerd aan een erkende journalistieke HBO- of WO-opleiding. Ook journalisten met een andere opleidingsachtergrond, die na 1 december 2018 een journalistieke werkpraktijk zijn gestart kunnen solliciteren.

Interesse?

Sollicitaties kunnen per e-mail worden gestuurd naar Jolanda Caspers (peno@rtvoost.nl). Voor meer informatie kun je bellen met Johann de Graaf (plv. eindredacteur), telefoon 06 – 14 24 18 55.

Reageren kan uiterlijk tot en met maandag 25 oktober 2021.