OM: ‘Viertal filmde groepsverkrachting van zeventienjarig knock-out geslagen meisje'

De verdachten, vier mannen van 20, 21 en 22 jaar uit Zwolle en Hattem, erkennen dat ze die zaterdagavond seks met de toen 17-jarige jongedame hebben gehad, maar ontkennen dat dat onder dwang was. “Het was vrijwillig”, verklaarden twee van de verdachten vanmorgen in de rechtbank. De verwonding onder haar oog liep ze volgens de mannen niet door een klap met een gegipste arm op, maar door een valpartij tegen een kastje in het huis van een van de verdachten.

Het openbaar ministerie gelooft weinig van dat verhaal: het viertal wordt verdacht van verkrachting, één van hen ook van mishandeling. Het toen zeventienjarige slachtoffer zou mogelijk zijn gedrogeerd met een GHB-achtige stof, buiten westen zijn geslagen en vervolgens door de vier mannen zijn verkracht.

'Ik weet niks meer'



Het slachtoffer belde de bewuste avond in blinde paniek een vriendin op. “Ik weet niks meer.” Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer gedrogeerd werd door de verdachten, een dag erna ontdekte ze pas dat ze verkracht was. “Tijdens de seks is ze weggevallen”, verklaarde een verdachte.

Een kennis van de verdachten verklaarde tegenover de politie dat ze vaker meisjes drogeerden. “Ze hebben meerdere meisjes gedrogeerd met GHB en verkracht.” Op de telefoons van verdachten werden filmpjes gevonden van meerdere sekspartijen waarbij telkens meerdere mannen betrokken waren. Op die beelden kwamen meermaals een of meerdere verdachten uit deze zaak voorbij.

Filmen van sekspartijen: bewijs

Een andere kennis van de verdachten heeft tegenover de politie verklaard dat de sekspartijen gefilmd en soms zelfs live gestreamd werden als bewijs. “Die gebruikten ze om te bewijzen dat ze echt met iemand geneukt hebben.”

Drie van de verdachten stonden vandaag voor de rechtbank (Foto: Nicole van den Hout)

Of de verkrachting daadwerkelijk gefilmd is, ontkennen de verdachten. “Het filmpje is er niet, het is er nooit geweest.” Bovendien spreken ze de beschuldiging van verkrachting tegen: “De seks was zeker vrijwillig.”

'De onbezorgdheid van onze dochter is weg'

De moeder van het slachtoffer sprak in de rechtbank tot de verdachten. “De onbezorgdheid van onze dochter is weg.” Ook sprak de moeder namens haar dochter: “Waarom deden jullie me dit aan? Ik neem het jullie heel erg kwalijk dat jullie mijn vertrouwen geschaad hebben.” Het slachtoffer vroeg om een straat- en contactverbod voor de verdachten. “Blijf uit mijn buurt. Ik wil jullie nooit meer in mijn leven. Nooit meer.”

Drie van de verdachten zaten vandaag tegenover de rechtbank, de vierde verdachte (een 20-jarige Zwollenaar) moet op 27 oktober voorkomen, omdat hij pas vorige week een advocaat in de arm nam. Tot die dag krijgt de raadsman tijd om kennis van het dossier te nemen en de zaak voor te bereiden.