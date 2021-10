Veilig in Overijssel | Burgemeester Nauta blikt terug op 'totale ontreddering' na cyberaanval Hof van Twente

Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente, vertelt over de hack waar de gemeente eind vorig jaar mee te maken had. "Niks werkte meer, alles stond op zwart." Cybercriminelen wisten toen het wachtwoord 'Welkom2020' eenvoudig te raden, met miljoenen euro's schade tot gevolg.

"Het was totale ontreddering", zegt Nauta:

Veilig in Overijssel

