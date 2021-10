OM wil Zwollenaren 12 jaar achter tralies voor dodelijke schietpartij op carpoolplaats

Tegen twee Zwollenaren is in hoger beroep twaalf jaar cel geëist voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op een carpoolplaats bij Vaassen. Op die plek liet de 24-jarige Samet het leven, nadat een cokedeal compleet uit de hand liep. Volgens het OM hebben die nacht in maart 2017 zeker vier mensen geschoten, waaronder ook een vriend van het slachtoffer.

De eisen tegen de Zwollenaren zijn hetzelfde als de straffen die rechtbank eerder oplegde. Ondanks uitgebreid onderzoek blijft onduidelijk of de Zwollenaren, of medeverdachten het fatale schot hebben gelost. Uit wond- en sporenonderzoek kan niet worden afgeleid met welk wapen de dodelijke kogel is afgevuurd. Naast de twee Zwollenaren heeft ook een vriend van hen uit Leeuwarden een vuurwapen gehanteerd, zegt de openbaar aanklager. Tegen de Fries is eveneens 12 jaar cel geëist.

Uzi

Een tweede Leeuwarder was er die nacht bij en moet volgens het OM ook hebben geweten van de plannen rond de cokehandel, maar het is niet te bewijzen dat hij heeft geschoten. Ook al zeggen medeverdachten dat hij een Uzi-pistoolmitrailleur heeft vastgehad. Justitie wil hem vijf jaar achter de tralies. Dat is hoger dan de rechtbank hem oplegde, 14 maanden voor wapenbezit.

Geen noodweer

Tegen de vriend van het slachtoffer is eveneens vijf jaar cel geëist, omdat hij in het wilde weg heeft geschoten op de carpoolplaats. "Hij heeft daarmee het risico aanvaard dat hij een ander zou ombrengen", aldus de officier van justitie. Door de rechtbank werd hem geen straf opgelegd, omdat hij zou hebben gehandeld uit noodweer. Er was volgens de rechtbank een dreigende situatie ontstaan toen de andere verdachten hem en zijn maat probeerden te bestelen van een partij drugs.

100 pakken

Volgens justitie staat vast dat twee Zwollenaren samen met twee Leeuwarders naar de carpoolplaats zijn gegaan om 100 gram coke te stelen. Dat blijkt uit app-gesprekken voorafgaand aan de fatale avond. Zo zijn er berichten gestuurd, zoals: "Ik ken een Turk van wie we makkelijk 100 kunnen pakken". Daarnaast namen ze een tas vol wapens mee en "hebben zo geanticipeerd op geweld".

Na afloop hebben ze volgens het OM geprobeerd om de sporen te wissen. Zo zijn de telefoons van het slachtoffer meegenomen en gedumpt. Ook zou één van de Zwollenaren hulzen van de crimescene hebben meegenomen om politieonderzoek te bemoeilijken. Eenmaal terug in Zwolle zouden de verdachten hun auto, een Opel Vectra, hebben gecontroleerd op eventuele kogelinslagen.

Schot in auto

Slachtoffer Samet was naar de carpoolplaats gekomen met een maat. Ze hadden 100 gram coke bij zich. Toen een Zwollenaar en Leeuwarder bij hen in de auto stapten, is er ruzie ontstaan. Het eerste schot is gelost door de Leeuwarder. Daarna is iedereen de auto uit gevlucht. De maat van het slachtoffer heeft vluchtend op de anderen geschoten. Mogelijk heeft hij daarbij zijn eigen vriend Samet geraakt.

Onderwereldoorlog Zwolle

De twee Zwollenaren en één Leeuwarder hebben ook geschoten, zegt het OM, richting Samet en zijn maat. Die laatste werd in zijn hand geraakt. Het werd stil, nadat er een schreeuw van pijn klonk. Samet viel neer. Iedereen heeft hem voor dood achtergelaten.

Eén van de Zwollenaren is ook bij de politie in beeld gekomen als wapenhandelaar in de Zwolse onderwereldoorlog. Zo zou hij met één van de hoofdverdachten gesproken hebben over de aankoop van wapens. De andere Zwollenaar is volgens het OM tijdens een schorsing van zijn voorarrest opnieuw de fout ingegaan op het gebied van drugshandel. Beide Hanzestedelingen zijn door de politie gewaarschuwd dat nabestaanden van het dodelijke slachtoffer het als represaille mogelijk op hun leven hebben voorzien.

De Zwollenaren ontkennen allebei dat ze hebben geschoten die fatale nacht. Ook zeggen ze niet van plan te zijn geweest om de drugs te stelen. Een van de Zwollenaren deed geregeld 'zaken' met het slachtoffer, "waarom dan nu ineens bestelen?"

Het gerechtshof doet over enkele weken uitspraak.