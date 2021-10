Gevonden 'granaat' in buitengebied Enschede blijkt sproeikop

Het granaat-verhaal was woensdag het gesprek van de dag in Enschede. Het begon met een man die de 'handgranaat' afleverde bij afvalbrengpunt Zuid aan de Vlierstraat. Hij had 'm achtergelaten op de tafel bij het chemisch afval, zei hij tegen medewerkers, die halsoverkop het terrein sloten en de politie belden.

'Wél melding gedaan'

De man had de vondst 'enkele weken geleden al gemeld bij de politie', zei hij tegen Twente Milieu. Omdat de politie 'niet reageerde op de melding', was de vinder er zelf mee naar het afvalbrengpunt gegaan.

De politie zei direct al dat er niets bekend was over een gevonden granaat in de omgeving van de Ontginningsweg. Wél bevestigden agenten dat het object een handgranaat was, die later onschadelijk zal worden gemaakt.

De verroeste kop van een sproei-installatie (Foto: News United / Dennis Bakker)

Nu blijkt de granaat dus een sproeikop, en de granaatmelding van twee weken eerder helemaal niet bekend bij de politie. Maar het wordt nog mooier.

Brisantgranaten

Het nieuws van de gevonden granaat wekte de interesse van de politiek. Volgens PVV-raadslid Jan Willem Elferink werden er twee jaar geleden óók twee explosieven gevonden. Brisantgranaten, die op dezelfde plek lagen als het exemplaar van vorige week. Maar ook dát klopt waarschijnlijk niet, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Als ik het systeem mag geloven is daar niet eerder melding gemaakt van gevonden munitie."

Toen kwam er opnieuw een claim, waar een regionaal dagblad over schreef. Zo was er volgens een omwonende jaren geleden een granaat tot ontploffing gebracht op zijn terrein, zonder dat hij daar van op de hoogte is gebracht. Vermoedelijk had hij het over de brisantgranaten waar PVV-raadslid Elferink het over had. Maar wederom kan de politie daar niets over bevestigen: "Als het zou zijn gebeurd, was dat door ons geregistreerd", aldus Westerhoff tegen de Tubantia.

Zo worden er opvallend veel 'granaten' gevonden langs de Ontginningsweg waar steevast discussie over ontstaat. Wat weten we dan wél zeker? Dat Enschede een dag in de ban was van een verroeste sproeikop, die - zoals het hoort - keurig bij het afvalpunt is ingeleverd.