Robothond ingezet bij marathon als trekker voor jonge techneuten in De Lutte

Hoe motiveer je jongeren om zich te verdiepen in techniek? Het is een vraag waar veel bedrijven en opleidingen mee worstelen. In De Lutte deden ze een wel heel bijzondere poging. Robothond Luci liep zaterdag mee met de marathon in het dorp, als wandelende reclame voor het Dorpslab dat wordt ontwikkeld in de carnavalshallen van De Lutte.

Het Dorpslab is een initiatief van lector Dirk Bekke van Saxion Hogeschool. Hij is inwoner van De Lutte en het viel hem op dat het voor jongeren - maar ook voor ouderen - lastig is om in aanraking te komen met moderne technische snufjes, zoals robots of 3D-printen.

Lassen

"Bij de carnavalsverenigingen komen ze momenteel nog niet verder dan leren lassen of misschien werken met papier-maché. Maar daar komt straks verandering in." Door de technieken in het Dorpslab beschikbaar te maken denkt Bekke dat jongeren ook sneller geïnteresseerd raken in techniek.

Via de subsidie voor creatieve broedplaatsen kregen de carnavalsverenigingen in De Lutte geld voor het ontwikkelen van het Dorpslab. De ruimte is er inmiddels, de komende tijd wordt er 'nieuwe techniek' naar het grensdorp verhuisd. Mooie timing, want over een maand is de start van het carnavalsseizoen.

Uitbreiden

Bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen wordt het Dorpslab met interesse gevolgd, legt voorzitter Ilse Duursma -tevens wethouder in Dinkelland- uit. "Dit speelt overal. Er wordt al wel in samenwerking met (kunstruimte, red.) Tetem via bibliotheken veel gedaan om kinderen in aanraking te laten komen met dit soort techniek, maar in de echt kleine kernen is vaak ook geen bibliotheek."

Duursma juicht het initiatief dus toe. Lector Dirk Bekke hoopt dat andere dorpen in de regio de plannen voor Dorpslab inspireert om op een zelfde manier aan de slag te gaan.