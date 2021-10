Raad Hellendoorn stemt over fietsbruggen over N35, Plaatselijk Belang fel tegen

De gemeenteraad van Hellendoorn stemt vanavond over de bouw van twee fietsbruggen over de N35. Het gaat om één fietsbrug ter hoogte van restaurant De Sallandse Berg (de Paarse Poort) en één ter hoogte van de Oude Deventerweg nabij Haarle. Toch pleit Plaatselijk Belang Haarle voor een andere variant: een tunnel ter hoogte van Rendac. Oppositiepartij Lokaal Hellendoorn gaat daar in mee.

Het fietsbruggenplan dat nu voorligt, kost 1.750.000 euro. De brug bij de Paarse Poort wordt dan aangesloten op de tunnel onder het spoor bij de Klinkenbelterweg.

De tweede fietsbrug moet ter hoogte van de Oude Deventerweg worden geplaatst, vlak bij het kruispunt bij Haarle. Met deze tweede fietsbrug hoopt de gemeente dat fietsers en voetgangers niet alsnog op een andere plek de gevaarlijke oversteek maken.

'Voegt niks toe voor Haarle'

Plaatselijke Belang Haarle pleit voor een andere optie, die ook al in 2018 voorlag: het bouwen van een tunnel ter hoogte van Rendac. "Veel inwoners van Haarle spreken mij erop aan dat die twee fietsbruggen voor Haarle niets toevoegen. De fietsbrug bij de Paarse Poort is gevaarlijk omdat op de parallelweg vrachtwagens en fietsers samengevoegd worden", zegt voorzitter Ron Vloedgraven.

Een tunnel is volgens Plaatselijk Belang en oppositiepartij Lokaal Hellendoorn veel veiliger. 'Het plan van het college maakt geen gebruik van de natuurlijke verbindingen die er zijn over de N35 richting Haarle. In ons voorstel doen wij dat wel en pleiten daarom voor een oversteek bij de Rendac. Dan krijg je een betere verbinding die aansluit bij bestaande wandel- en fietsroutes", zegt Annemarie Dubbink, fractievoorzitter van Lokaal Hellendoorn.

Tunnel onhaalbaar

Volgens wethouder Beintema is de tunnel zo goed als onhaalbaar; het plan is volgens hem 'technisch niet uitvoerbaar'.

In 2018 stemde de raad voor de variant met twee fietsbruggen. Toen nog inclusief een doortrekking van de brug bij de Paarse Poort over het spoor. De overbrugging over het spoor is er in het voorstel dat vanavond in stemming wordt gebracht uitgehaald. Als de raad vanavond instemt moeten de twee bruggen uiterlijk 31 december 2023 klaar zijn.