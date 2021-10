Staphorst opent tijdelijke teststraat vanwege hoge besmettingsgraad

GGD IJsselland heeft vanochtend een tijdelijke teststraat geopend in Staphorst. Het aantal coronabesmettingen in het dorp blijft stijgen, mede door een achterblijvende vaccinatiegraad. Staphorst heeft na Urk de laagste vaccinatiegraad onder 12-plussers in het hele land.

Desondanks wil burgemeester Jan ten Kate geen vaccinatie-oproep doen. "Dat is een afweging die mensen zelf moeten maken. Ik hoop wel dat mensen die zich niet laten vaccineren, dat nog eens goed tegen het licht houden."

Volgens burgemeester Ten Kate is het belangrijk dat burgers zich bij klachten laten testen: “Om het aantal oplopende besmettingen terug te brengen, willen we het inwoners makkelijker maken om zich te laten testen. Door te testen bij klachten en in quarantaine te gaan kunnen we het virus remmen en elkaar beschermen.”

Achterblijvende vaccinatiegraad

Toch is het vooral de achterblijvende vaccinatiegraad in de gemeente (56% van de bevolking van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, landelijk is dat 82,9%) het grootste probleem.

Een belangrijke factor in het weigeren van vaccinatie is de geloofsovertuiging van een deel van de bevolking. Het gaat hier niet alleen om het afwijzen van het coronavaccin. Ook andere vaccinaties worden structureel geweigerd. Dat leidde in 1971 bijvoorbeeld tot een uitbraak van de tot dan toe haast verdwenen ziekte Polio. Vijf kinderen stierven toen aan de te voorkomen aandoening.

Samenzweringstheorieën

Maar behalve religie spelen ook samenzweringstheorieën een rol. Een aantal Staphorstenaren die zich op Telegram verenigt onder de naam 'Wakker Staphorst' meent dat de coronavaccins een manier zijn voor schimmige machten om 'wereldwijde controle' te verkrijgen.

Met het openen van de teststraat is het in elk geval de bedoeling dat uitbraken van corona snel worden ontdekt en dat via contactonderzoek en quarantaines verdere verspreiding wordt tegengegaan.