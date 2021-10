Programma: tweede Overijsselse duel in de Eredivisie en opnieuw topper voor Landstede Hammers

Na de interlandonderbreking gaat de Eredivisie komend weekend weer verder. Ook in de andere sporten is er volop activiteit. Hieronder een overzicht van het programma van deze week.

Betaald voetbal

In de Eredivisie staat komend weekend het tweede Overijsselse duel van het seizoen op het programma en opnieuw is Go Ahead Eagles één van de twee ploegen. De vorige keer was het tegen PEC Zwolle, dit keer thuis tegen Heracles Almelo. PEC gaat op bezoek bij PSV en FC Twente ontvangt Willem II.

Amateurvoetbal

In de Tweede Divisie is HHC Hardenberg aan een opmars bezig en staat het nu achtste. Spakenburg is zaterdag tegenstander nummer negen. In de Derde Divisie staat Excelsior'31 derde en zaterdag gaat het op bezoek bij GOES, de nummer voorlaatst. Staphorst speelt in Amsterdam tegen de amateurs van Ajax. Op zondag pakte HSC zondag de eerste driepunter en die lijn hoopt de ploeg komend weekend door te trekken tegen hekkensluiter DEM. In de hoofdklasse B gaat het Genemuiden voor de wind. De ploeg is tweede en zaterdag speelt het de topper tegen Eemdijk, dat een plek lager staat. Berkum gaat op bezoek bij HZVV en DETO bij AZSV.

Vrouwenvoetbal

PEC Zwolle is bij de vrouwen nog steeds de koploper. De ploeg won vier van de zes wedstrijden en hoopt daar vrijdag tegen VV Alkmaar een vijfde aan toe te voegen. FC Twente is de nummer vier en zondag is ADO Den Haag de tegenstander.

Basketbal

De basketballers van Landstede wonnen afgelopen weekend de topper van Donar in de BNXT League en zondag staat de volgende kraker op het programma. ZZ Leiden komt dan op bezoek in Zwolle. Bij de vrouwen wacht Jolly Jumpers nog steeds op de eerste punten. Zaterdag hoopt het die te pakken tegen Martini Sparks, dat ook nog op nul staat.

Handbal

Kwiek is de ploeg die het hoogst staat in de Eredivisie. Het is de nummer zes en speelt zaterdag tegen drie VOC Amsterdam. DSVD gaat die avond op bezoek bij HandbaL Venlo en zondag ontvangt Borhave V&L.

Volleybal

Set-Up'65 en Regio Zwolle spelen woensdag het inhaalduel van speelronde 1 in de Eredivisie en komen ook in het weekend in actie. Dan speelt Zwolle het Overijssels onderonsje bij Apollo 8. Set-Up krijgt dan Dynamo Apeldoorn op bezoek. Zondag speelt Eurosped bij FAST.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn staan op plek twee na vijf wedstrijden in de Eredivisie. Hekkensluiter ZPB is zaterdag de gastheer voor de ploeg uit Nijverdal. De dames gaan op bezoek bij De Ham.