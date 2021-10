Hoogbejaarde man van 91 jaar uit Almelo niet vervolgd voor misbruik van kleindochter

Een 91-jarige man uit Almelo die verdacht wordt van seksueel misbruik van zijn destijds minderjarige kleindochter is fysiek en geestelijk niet in staat om terecht te staan. Dat heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld in een zaak tegen de hoogbejaarde Almeloër bij de rechtbank van Overijssel.

De officier van justitie verklaarde de verdachte niet ontvankelijk in de rechtsvervolging. Dat betekent dat de strafzaak niet inhoudelijk zal worden behandeld en de rechtbank geen oordeel kan vellen over de schuldvraag.

De man heeft teveel beperkingen om deel te kunnen nemen aan zijn eigen proces. Hij is dement en zijn dagelijks functioneren is vergelijkbaar met iemand die matig verstandelijk beperkt is. Verder wordt de man erg snel moe, wat de problemen met het denken en het verwerken en begrijpen van informatie verergert. Ook heeft hij ernstige gehoorproblemen.

Recht op eerlijk proces

Door deze beperkingen is de 91-jarige niet in staat om zijn proces te volgen, deel te nemen en goed te begrijpen wat de gevolgen zijn. Dit is een ernstige belemmering voor het voeren van de verdediging en schendt zijn recht op een eerlijk proces. Zo kan de rechtbank niet met hem in gesprek over de beschuldigingen.

De Almeloër was ook niet in staat om zijn strafzaak met zijn advocaat te bespreken. Naar verwachting wordt zijn situatie niet beter. Door de dementie zullen de beperkingen verergeren.