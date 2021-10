Bewoners blokkeren Mina Krusemanstraat in Enschede: "We zijn de parkeeroverlast zat"

Ja, de parkeeroverlast in Mina Krusemanstraat is er al veel langer. "Zo lang als deze huizen er staan", meent bewoner André Vlashof. Een bewoonster van het eerste uur heeft het hem verteld. Dat Vlashof en enkele buren met een afzetlint en een tuinset de twee ingangen tot hun hofje uitgerekend vandaag hebben geblokkeerd, heeft een reden. Er is een thuiszorgmedewerkster op de bon geslingerd, omdat zij haar auto niet kwijt kon.

Boete voor de thuishulp

De aan de thuiszorgmedewerkster uitgedeelde boete is voor bewoners de druppel. "De mevrouw moest naar een cliënt die hier in de straat woont", aldus Vlashof. Ze kon haar auto niet kwijt in de vele parkeervakken in de omgeving, dus heeft ze even op de stoep geparkeerd. Dat is verboden. "Toen ze een kwartier later terug kwam had ze een bon te pakken."

Het frustreert Vlashof dat bewoners - met name in hun 22 adressen tellende hofje - van wie velen al op leeftijd zijn, soms zijn aangewezen op een parkeerplaats langs de Pathmossingel. "En dat is een heel eind lopen. Maar dat geldt dus niet alleen voor ons, ook voor visite of bijvoorbeeld de thuiszorg waarop sommige bewoners zijn aangewezen."

Buiten de vakken parkeren

De Mina Krusemanstraat geldt als straat met gratis parkeren. Vanaf de ingang vanuit de Emmastraat kan iedereen er dus zonder te betalen de auto kwijt. Dat is vooral aantrekkelijk voor studenten van de nabijgelegen hogeschool Saxion. Maar ook binnenstadbezoekers, met name in de weekenden Duitsers, weten de straat goed te vinden.

Soms kan de vuilniswagen niet goed door de Mina Krusemanstraat vanwege de fout geparkeerde auto's. (Foto: André Vlashof)

"Als je overdag vijf minuten weg gaat, ben je de parkeerplek kwijt", weet Vlashof. Nog erger vinden hij en buurtbewoners het dat automobilisten ondanks het parkeerverbod hun voertuig op de stoep of buiten de vakken parkeren. "Ja, af en toe wordt er wel even gehandhaafd en dan worden er boetes uitgedeeld. Maar twee dagen later is alles weer bij het oude. Mensen met een rollator kunnen soms de stoep niet gebruiken en de vuilniswagen komt amper de bocht door."

Boze blikken

De oplossing zoeken bewoners in meer handhaven en het invoeren van betaald parkeren aan (delen) van de Mina Krusemanstraat. Dat verzoek is er jaren geleden al eens geweest, maar toen stemde een meerderheid tegen invoering ervan. "Omdat veel mensen in deze buurt een carport of invalidenparkeerplaats hebben. Hen maakt het niet uit, zij hebben altijd plek. Maar de rest heeft er last van."

We laten er vandaag niemand in, behalve mensen die hier echt moeten zijn André Vlashof, bewoner Mina Krusemanstraat

Door hun straat af te zetten, willen ze hun oproep kracht bijzetten. "We laten er vandaag niemand in, behalve mensen die hier echt moeten zijn." Volgens hen heeft het wat boze blikken opgeleverd, maar is er vooral begrip, ook onder studenten. "We vragen nogmaals om het instellen van een parkeerzone." De parkeerkaart van 74 euro per jaar hebben Vlashof en de anderen er wel voor over.

Gemeente wijst op enquête

De gemeente Enschede laat desgevraagd weten dat zij geen standpunt inneemt in de situatie aan de Mina Krusemanstraat. "Bewoners kunnen een enquête aanvragen om betaald parkeren in te voeren", aldus een woordvoerder. Bij voldoende steun (10 procent van de adressen) wordt zo'n enquête uitgeschreven. Om tot invoering van een parkeerzone te komen is een meerderheid nodig. Die meerderheid geldt alleen als de opkomst van de enquête meer dan 50 procent van de adressen is.