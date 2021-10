N50 bij Kampen weer vrij van stinkende laag slachtafval uit gekantelde vrachtwagen

Een legertje van zo'n dertig man is de hele avond bezig geweest met een smerig klusje om al het slachtafval op te ruimen. Je moet een sterke maag hebben om het er vol te houden. In het begin zag onze foto-correspondent nog mensen die met een mondkapje probeerden de penetrante lucht de baas te blijven, maar na verloop van tijd gingen de kapjes af. Hielp toch niets. Opruimers en toeschouwers wisten halverwege de avond wel beter: je moet vooral niet teveel door de neus adem halen, dan is het nog wel te doen.

Opruimwerkzaamheden N50 voor mensen met een sterke maag (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Chauffeur ongedeerd

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Op het moment van het ongeluk stond de Ramspolbrug open en het ongeluk gebeurde in de staart van de file en passeerden er geen tegenliggers. De onfortuinlijke chauffeur van de vrachtwagencombinatie is na de crash door ambulancepersoneel nagekeken en kon -weliswaar met de schrik in zijn lijf, maar zonder verdere medische problemen- weg van de stinkende onheilsplek.

Shovel schraapt slachtafval van wegdek (Foto: News United / Stefan Verkerk)

De vrachtwagen bleef liggen op de N50 tussen de weilanden vlakbij de Ramspolbrug en werd pas 21.00 uur weer op de wielen gezet, terwijl een shovel meter voor meter de grijze slachtbrij van het asfalt schraapt. Ja, dit wordt nachtwerk klinkt het aan de verkeersader. Tipje voor de weggebruikers die dinsdagmorgen over de N50 willen rijden: zet ter hoogte van de Ramspolbrug even de luchtcirculatie in je auto uit!