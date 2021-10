Het Girls Kick Tech-evenement moet meiden enthousiast maken voor technische opleidingen

Slechts tien procent van de Twentse meiden kiest voor een technische studie. Veel te weinig, vindt Ontdek Hightech Almelo, een samenwerkingsverband van twaalf Almelose bedrijven gespecialiseerd in techniek. "We hebben jullie nodig", zegt voorzitter Lianke Gerdzen tijdens de algemene opening in de Almelounge in het voetbalstadion. "Want te weinig meiden zien de leuke aspecten en de carrière mogelijkheden in deze sector."

Mannenwereld

Programmeren, apparaten maken, maar ook 'technische' klusjes thuis, we associëren het al snel met mannen. “Daar zit een groot probleem”, aldus Malou Stegehuis, bestuurslid van Ontdek Hightech Almelo. “Het is al lang niet meer een mannenberoep. Juist vrouwen kunnen heel veel toevoegen in die wereld.”

Daarom heeft de organisatie de eerste Girls Kick Tech-dag georganiseerd voor tweedejaars middelbare schoolleerlingen, gericht op het enthousiasmeren van de leerlingen voor een technische studie. “We willen laten zien dat er meer in techniek zit dan alleen programmeren, maar dat er veel aspecten zijn waar meiden in kunnen uitblinken.”

Volgens Stegehuis heeft het gebrek aan interesse voor techniek te maken met het ontbreken van bekende voorbeelden. “Als je moeder altijd je vader vraagt voor hulp bij technische zaken, leer jij dat dat niet iets is voor vrouwen”, legt ze uit. “Dat het niet leuk is om te doen.”

Regionale oplossing

En niet alleen dit platform, ook andere grote regionale spelers proberen dit probleem op te lossen. Niet alleen de twaalf techbedrijven, waaronder Urenco en VDL, ook Heracles Almelo maakt zich sterk voor meer representativiteit in de techniek. “Vanuit Heracles is vorig jaar het innovatie-initiatief opgericht, waarmee we regionaal technisch talent willen bereiken”, zegt innovatiemanager Ivar Hageman. “Je moet je naam en functie als regionale voetbalclub ook inzetten voor dit soort problemen, omdat we veel jeugd kunnen bereiken.”

We streven naar een gezonde regio, waarbij ook werkplezier centraal staat Ivar Hageman

Aan het innovatie-initiatief zijn ook onderwijsinstellingen verbonden, waaronder het ROC van Twente. “We zien echt dat meiden nog erg ondervertegenwoordigd zijn in de technische wereld.” Daar moet volgens de school nodig verandering inkomen.

In het schooljaar 2019/20 was slechts twaalf procent van de techniekstudenten vrouw. “Dat techniek iets voor jongens is, is heel achterhaald. Daar moet verandering in komen. ”Zo’n verandering gaat niet over één nacht ijs, maar het is echt nodig."