Straat schrikt op door brand in rijtjeswoning in Almelo

In een Almelose rijtjeswoning is vannacht brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, al raakte het huis wel dusdanig beschadigd dat het onbewoonbaar is.

De brand was rond drie uur 's nachts bij een woning aan de Jasmijnstraat. De brandweer schaalde op naar 'grote brand', wat betekent dat er een derde brandweerwagen werd ingezet.

Aangrenzende woningen

Rond tien over vier was de brand onder controle, waarna de brandweer onderzocht of het vuur zich had uitgebreid naar aangrenzende woningen. Dat was niet het geval. Een half uur later vloog een drone boven de woning, die met een warmtebeeldcamera controleerde of de brand ook echt uit was.

Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.