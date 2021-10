Nooit gebruikte XL-testlocatie in Zwolle kostte twee miljoen euro

De nooit in gebruik genomen XL-testlocatie naast de IJsselhallen in Zwolle heeft twee miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost. Dat blijkt uit documenten van het ministerie van Volksgezondheid. Het bedrijf Hestia uit Losser zou in het 'testpaviljoen' 25.000 coronatesten per dag mogen uitvoeren, maar zover kwam het nooit. Over de gemaakte kosten voor het werven van medisch personeel die de testen konden uitvoeren, hebben Hestia en het ministerie inmiddels een akkoord bereikt.

Een groot wit paviljoen stond van begin juni tot eind augustus opgesteld naast de IJsselhallen in Zwolle. Het moest een van de grootste testlocaties van Nederland worden voor het zogenoemde Testen voor Toegang, waarbij je als niet-gevaccineerde na een negatieve coronatest naar bijvoorbeeld een evenement of festival kan. Maar het Zwolse 'testpaviljoen' ging dus nooit open.

Toch heeft het paviljoen de belastingbetaler twee miljoen euro gekost. "Dat is inclusief de opbouw en afbouw", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). "Het gaat hierbij om doorlopende kosten, zoals de inrichting, ICT, de locatiehuur, riolering, brandstof, isolering, de 54 testplekken en rustruimtes voor de bemensing."

Schade

Het bedrijf Hestia uit Losser won afgelopen zomer de aanbesteding om in vier XL-testlocaties in Nederland de coronatesten te mogen uitvoeren, waaronder dus in Zwolle. Het Losserse bedrijf had daarvoor naar eigen zeggen 'duizenden extra handen nodig' van medisch geschoold personeel. Toch bleken veel van die handen niet meer of minder nodig, omdat de locatie in Zwolle gesloten bleef.

De financiële schade die de Losserse onderneming daardoor had is nu afgewikkeld, zegt directeur Xander Schurink. "Het aanvankelijke verlies leek in de tonnen te lopen. Want voordat je van start kunt gaan in de locatie, word je wel geacht om je mensen klaar te hebben staan om in te kunnen springen, zodra dat nodig is. We hebben de mensen getraind, dus daar hebben we kosten voor gemaakt. En we werken met uitzendbureaus, dus dat betekent hogere kosten per uur."

Het aanvankelijke verlies leek in de tonnen te lopen Xander Schurink, Hestia

Overeenkomst

Het ministerie liet eerder weten dat Hestia geen financiële tegemoetkoming zou ontvangen vanwege de misgelopen 'klus' in Zwolle. "De XL-locatie is niet in gebruik genomen, dus hier zijn ook geen kosten voor gemaakt voor de exploitatie. Dit is ook zo overeengekomen met Hestia", aldus een woordvoerder van VWS.

Schurink en het ministerie zijn tot een overeenkomst gekomen. "Uiteindelijk hebben we toch drie weken lang in meerdere XL-testlocaties in Nederland coronatesten mogen uitvoeren. Dat heeft het verlies gecompenseerd, dus dan heeft het ook geen zin meer om te praten over een kostenvergoeding. De komende weken moet blijken of we quitte draaien", aldus de Hestia-directeur.

Eerder bleek uit onderzoek van RTV Oost al dat de ongebruikte capaciteit van Testen voor Toegang in Overijssel duizenden euro's per dag aan gemeenschapsgeld kost.