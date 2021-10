OM wil Enschedese oprichter Satudarah zeven jaar de cel in: 'Je hebt zo een handgranaat in je tuin'

Tegen de Enschedese oprichter van motorclub Satudarah is zeven jaar gevangenisstraf geëist. Justitie wil drie van zijn medebestuursleden zes en zeven jaar achter tralies. Volgens het OM hebben ze een internationaal opererende criminele organisatie gevormd. "Het is een parallelle samenleving, gevuld met angst, geweld en intimidatie"

De Enschedeër, bijgenaamd MiMa, is een van de negen oprichters van de inmiddels verboden club. Volgens hem is het een stoere mannenclub. Maar in de ogen van het OM is dat een verkeerde voorspiegeling van zaken. "De club heeft een gewelddadige en bedreigende reputatie. Getuigen wilden vaak genoeg alleen maar anoniem een verklaring afleggen bij politie en justitie." Zo heeft één van hen gesteld: "Voor je het weet heb je een handgranaat in je tuin", of een ander: "Als ik aangifte tegen hen doe, ben ik morgen dood."

5000 en klappen

De openbaar aanklagers stellen dat de verdachte bestuurders van de club een criminele organisatie hebben aangestuurd, die zich richtte op drugs- en wapenhandel, afpersing en witwassen. Zo zouden ze er onder meer verantwoordelijk voor zijn dat verschillende leden hardhandig werden geroyeerd en afgeperst, zogenoemde bad standings (BS).

Dat de clubleiding van die gewelddadige royementen af wist, blijkt aldus de officier van justitie uit notulen: 'Bad standings melden aan de nationals'. Ook werden de situaties besproken in groepsapps: 'Terechte BS, 5000 en klappen'.

Biker-oorlog

Hoe intimiderend Satudarah voor de buitenwereld was, blijkt in de ogen van justitie uit het afgelasten van verschillende festiviteiten vanwege een dreigende biker-oorlog tussen Satudarah en andere motorclubs. "Verder hebben vecht- en schietpartijen in centra door Satudarah-leden grote impact gehad op de omgeving."

Dat er binnen Satudarah zaken gedaan werden die het daglicht niet konden verdragen, blijkt volgens het OM uit het gebruik van cryptotelefoons en de bestaande zwijgplicht binnen de club. "Ook moesten groepsapps wekelijks worden gewist, evenals gezonden e-mails. Als je leiders van de club wilde spreken, moest je dat doen op clubfeesten. Face to face."

Strakke hiërarchie

Over de leiding van de club hebben verschillende anonieme bedreigde getuigen een boekje opengedaan. Volgens justitie vinden hun uitlatingen steun in ander bewijs, zoals berichten op cryptodienst Ennetcom. De getuigen verklaren dat er in naam van de motorclub drugs werd gefabriceerd en in wapens werd gehandeld.

Dat de clubleiding veel verantwoordelijkheid over criminele zaken neerlegt bij de afzonderlijke afdelingen, is volgens justitie onterecht: "Er was een strakke hiërarchie binnen de club. Iedereen moest verantwoording afleggen bij de kopstukken, zo blijkt ook uit verschillende onderschepte telefoon-berichten."

The Satu-way

Het OM doelt hierbij op appjes als: 'Connect with me first, then decision. That's the Satu-way'.

Ook beschikken de opsporingsdiensten zoals gemeld over ontsleutelde berichten van Ennetcom. De Enschedese oprichter heeft met die communicatiedienst berichten verstuurd als: 'Zijn er nog blokken te krijgen?' Daarmee bedoelt hij volgens het OM blokken cocaïne. Daarnaast werden in zijn huis bij een inval verschillende wapens gevonden. Een ander club-kopstuk is veroordeeld voor handelen in wapens naar Duitsland.

Witwassen

Satudarah heeft ook geld witgewassen, blijkt uit het verhaal van de openbaar aanklagers. "Geld dat moest worden betaald bij royementen, vijfduizend euro per geval, was afgeperst en zodoende heeft het een criminele herkomst. Ook moesten verwijderde leden geregeld hun motor en auto inleveren, die dan werden verkocht." Met die tonnen aan 'verdiende' euro's werd de hoofdkas gevuld en onder meer reisjes voor de leiders betaald. "Witwassen dus."

Ook zouden club-kopstukken een maandelijkse vergoeding krijgen en voor tienduizenden euro's per jaar aan auto's huren. Een van de leiders gaf volgens het OM 275.000 euro meer uit, dan er binnenkwam. "Dat kunnen geen legale inkomsten zijn geweest."

Onzin

Motorclub Satudarah werd ruim dertig jaar geleden opgericht. "We wilden een multiculti-club vormen", zegt de Enschedese MiMa. "Tot dan toe waren motorclubs vooral voor witte mannen met baarden en lange haren. We hebben nooit gezegd: kom, we gaan een criminele organisatie vormen. Wat een onzin."

De advocaten van Satudarah voeren volgende maand verdediging tegen de aantijgingen van justitie. De zaak tegen een vijfde bestuurder is uitgesteld, door ziekte van zijn advocaat.