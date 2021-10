Pretparkfan Roel (19) gaat hele dag in rollercoaster Gold Rush voor het goede doel

Voor wie 'm wel eens gedaan heeft, De Gold Rush van Attractiepark Slagharen: het is al best een heftige achtbaan voor een keertje. Maar een hele dag onafgebroken in die rollercoaster, dat is een flinke uitdaging. Roel van der Kwast (19) uit Huissen in Gelderland stapt vanmorgen om elf uur in de attractie en mag in de tussentijd slechts vijf minuten per uur pauzeren. En even lunchen. Tot zes uur vanmiddag verwacht Roel honderdtwintig ritten te maken.

Een ritje in de Gold Rush betekent dat je als inzittende eerst naar voren gelanceerd wordt, dan schiet je na een klim weer terug naar achteren, waarop opnieuw een lancering naar voren volgt. De achtbaan heeft dan wel genoeg vaart om de klim te maken waarna nog twee loopings volgen. Al met een ritje van 620 meter dat ongeveer anderhalve minuut duurt. De maximum snelheid bedraagt 95 kilometer per uur.

Zelf 'beleven' hoe die Gold Rush gaat? Kijk dan onderstaande video.

Roel doet de attractie vandaag misschien wel honderdtwintig keer. En niet alleen omdat hij het zo leuk vindt. Hij zamelt er ook geld mee in voor het goede doel, KWF Kankerbestrijding. "Ik doe wel vaker iets voor het goede doel. In dit geval mijn hobby combineren voor het goede doel."

Heftige achtbaan

Roel klinkt vanmorgen nog ontspannen, maar hij denkt er zeker niet lichtzinnig over. "Het is echt wel zwaar. Het is één van de heftigste achtbanen van Nederland. Je gaat eerst vooruit, dan achteruit, dan blijf je op de kop hangen en dan weer opnieuw vooruit."

Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam reageert Roel van der Kwast

Hoe bereid je je voor op zoets. Roel heeft de afgelopen tijd al een paar ritjes gemaakt. Hij weet dus wat hij kan verwachten, daarnaast heeft hij vanmorgen gewoon goed ontbeten en hij is van plan om vanmiddag om één uur, als hij even mag lunchen, ook gewoon te gaan eten. "Misschien een lekker broodje of een patatje", klinkt het nonchalant.

Niet in de rij

Een groentje is Roel natuurlijk niet. Hij heeft wel eens veertig keer achter elkaar in dezelfde attractie gezeten, maar vandaag haalt hij misschien wel twintig tot dertig keer per uur. "Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam gaat reageren." Roel hoeft na elk ritje niet opnieuw in de rij te gaan staan. Slagharen heeft een plekje voor hem gereserveerd. "Ik mag zelf kiezen, ik ga dat per uur afwisselen." Want elk uur mag hij vijf minuten uit de attractie om even een drankje te nemen.

Roel heeft intussen al 845 euro binnen. Via een speciale actiepagina op de site van KWF kunnen mensen die dat willen doneren.

Vanaf elf uur zal blijken of Roel van der Kwast het volhoudt. Zelf heeft hij er wel vertrouwen in. "Het gaat zeker goed komen."