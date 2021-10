Vader gewonde baby Hengelo treft geen blaam, justitie seponeert zaak

De vader uit Hengelo, die deze zomer werd aangehouden nadat zijn kind levensgevaarlijk gewond was geraakt, treft geen enkele blaam. De politie heeft het onderzoek intussen afgerond. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, maar dat het om een ongeval gaat. Met de baby gaat het inmiddels goed.

De politie begon in juli een onderzoek nadat in de Hengelose wijk 't Wilbert een baby zwaargewond raakte. Het slachtoffertje werd met een traumaheli overgevlogen naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen.

Gestruikeld over vloerkleed

Op het moment van het incident was de moeder sporten en de vader alleen thuis met het kind. Tegenover de politie verklaarde hij dat hij even tevoren zijn zoontje de fles had gegeven, waarna hij was gestruikeld over een vloerkleed en met zijn volle gewicht op het kind was beland.

Gealarmeerde burgerhulpverleners waren na het incident meteen begonnen met reanimeren, waarop een agent het even later overnam.

De vader werd ter plaatse aangehouden. Behalve een buurtonderzoek werd de daaropvolgende dagen in de woning uitvoerig forensisch sporenonderzoek verricht.

Op vrije voeten

De vader werd de volgende avond weer op vrije voeten gesteld, maar omdat het politieonderzoek nog niet was afgerond, gold hij officieel nog wekenlang als verdachte.

Geseponeerd

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat justitie het onderzoek intussen heeft afgesloten. "Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een ongeval", aldus de zegsvrouw.

Justitie heeft de zaak geseponeerd, wat in dit geval inhoudt dat de vader daarmee van alle juridische ellende is verlost.

'Gaat weer goed'

Politiewoordvoerster Chantal Westerhoff laat weten dat het goed gaat met de baby. Geëmotioneerde buurtbewoners lieten destijds tegenover RTV Oost meteen al weten dat ze uitgingen van een ongeval en dat ze zich - de vader kennende - niet konden voorstellen dat er ook maar enige opzet in het spel was.